رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت‌نام بیش از ۶۵۱ هزار داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از آمادگی کامل برای برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد که امسال بیش از ۶۵۱ هزار نفر در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند.

رضا محمدی در نشست هماهنگی با نمایندگان تام‌الاختیار و مسئولان حفاظت آزمون که با حضور ۶۰۰ نفر به صورت وبیناری برگزار شد، اظهار کرد: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۵ و ۲۶ تیرماه در ۱۶۵ شهرستان سراسر کشور برگزار خواهد شد.

هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری آزمون

وی با تأکید بر اهمیت برگزاری مطلوب این آزمون، گفت: اجرای آزمون‌های ملی تنها یک فعالیت اداری نیست، بلکه مأموریتی علمی، تخصصی و اجتماعی است و همه فرآیندهای سنجش و پذیرش باید بر پایه عدالت، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی انجام شود.

رئیس سازمان سنجش با اشاره به نقش شبکه ملی اجرا و حفاظت آزمون افزود: برگزاری آزمون کارشناسی ارشد به دلیل تأثیر آن در مسیرهای تحصیلی، شغلی و حرفه‌ای داوطلبان، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی است.

محمدی همچنین از انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت کشور، وزارت نیرو، استانداری‌ها و دیگر دستگاه‌های مرتبط برای پشتیبانی از برگزاری آزمون خبر داد و بر تأمین برق پایدار، روشنایی، سیستم‌های سرمایشی حوزه‌های امتحانی و فراهم کردن آرامش روانی داوطلبان تأکید کرد.

وی در پایان با اشاره به واگذاری بخشی از مسئولیت اجرای آزمون‌ها به ستادهای استانی، این اقدام را گامی در جهت استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مدیریت بهتر فرآیند برگزاری آزمون در سراسر کشور عنوان کرد.

برچسب ها: کنکور ارشد ، آزمون ارشد
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