فرمانده انتظامی مهاباد از کشف و ضبط ۲۰ هزار لیتر سوخت دپو و قاچاق شده در یکی از روستاهای این شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ  "امير رضا رسوليان" فرمانده انتظامی مهاباد   گفت: در راستاي طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پاسگاه هاي انتظامي دارلک و برهان در انتظامي مهاباد درپي دريافت خبري مبني بر دپو و قاچاق سوخت توسط احدي از ساکنان در يکي از روستاهاي اطراف شهر مهاباد، در محل حاضر شدند.

وي افزود؛ ماموران در بازرسي از محل مذکور موفق شدند مقدار ۲۰ هزار ليتر گازوئيل فاقد مجوز قانونی را کشف و تحويل شرکت نفت نمايند.

سرهنگ رسوليان ادامه داد: در همين رابطه يک نفر متهم دستگير و پس از تشکيل پرونده جهت سير مراحل به  مراجع قضايي معرفي شد.

فرمانده انتظامي مهاباد با بيان اينکه برابر نظر کارشناسان ارزش ريالی سوخت مکشوفه ۱۶ میلیارد  ريال برآورد شده است، از مردم خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و بخصوص قاچاق کالا و ارز سريعا با استفاده از سامانه 110 پليس را در جريان بگذارند.

منبع: پلیس

برچسب ها: کشف سوخت قاچاق ، پلیس
خبرهای مرتبط
کشف ۲۰۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در میناب
کشف ۲۹هزار لیتر سوخت قاچاق در هویزه
کشف بیش از ۶۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شناسایی بیش از ۴۰ کنتور دستکاری‌شده و ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز با بهره‌گیری از داده‌کاوی در یازدهمین مانور طرح مهتاب
کسب رتبه اول بهزیستی سلماس در حوزه مشارکت‌های مردمی در آذربایجان غربی
هفتاد و دومین مراسم مذهبی باداراک در چالدران برگزار می‌شود
آخرین اخبار
کسب رتبه اول بهزیستی سلماس در حوزه مشارکت‌های مردمی در آذربایجان غربی
هفتاد و دومین مراسم مذهبی باداراک در چالدران برگزار می‌شود
شناسایی بیش از ۴۰ کنتور دستکاری‌شده و ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز با بهره‌گیری از داده‌کاوی در یازدهمین مانور طرح مهتاب
تعیین تکلیف ۱۲۱ پرونده تغییر کاربری اراضی در آذربایجان‌غربی
برگزاری یازدهمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب در آذربایجان غربی همزمان با سراسر کشور
تکمیل بهسازی محور گردشگری و اقتصادی تکاب–بیجار
آغاز اجرای عملیات خط‌کشی در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی/ رانندگان همکاری کنند
موکب شهدای گمنام سلماس در سامرا باید نمادی از فرهنگ، وحدت و ایمان باشد
کشف ۲۰ هزار ليتر سوخت فاقد مجوز در یکی از روستاهای مهاباد
بیرامی:آذربایجان‌غربی سهمی پررنگ در بازی‌های آسیایی خواهد داشت