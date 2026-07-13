فرمانده انتظامی مهاباد از کشف و ضبط ۲۰ هزار لیتر سوخت دپو و قاچاق شده در یکی از روستاهای این شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "امير رضا رسوليان" فرمانده انتظامی مهاباد گفت: در راستاي طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پاسگاه هاي انتظامي دارلک و برهان در انتظامي مهاباد درپي دريافت خبري مبني بر دپو و قاچاق سوخت توسط احدي از ساکنان در يکي از روستاهاي اطراف شهر مهاباد، در محل حاضر شدند.

وي افزود؛ ماموران در بازرسي از محل مذکور موفق شدند مقدار ۲۰ هزار ليتر گازوئيل فاقد مجوز قانونی را کشف و تحويل شرکت نفت نمايند.

سرهنگ رسوليان ادامه داد: در همين رابطه يک نفر متهم دستگير و پس از تشکيل پرونده جهت سير مراحل به مراجع قضايي معرفي شد.

فرمانده انتظامي مهاباد با بيان اينکه برابر نظر کارشناسان ارزش ريالی سوخت مکشوفه ۱۶ میلیارد ريال برآورد شده است، از مردم خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و بخصوص قاچاق کالا و ارز سريعا با استفاده از سامانه 110 پليس را در جريان بگذارند.

منبع: پلیس