باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - خط حمله استقلال در آستانه فصل جدید همچنان یکی از مهمترین علامت سؤالهای این تیم محسوب میشود؛ پستی که هواداران انتظار دارند در آن یک مهاجم تمامکننده و قابل اتکا حضور داشته باشد.
آبیپوشان در فصلهای اخیر بارها با مشکل گلزنی مواجه شدند و نبود یک مهاجم که بتواند در لحظات حساس نتیجه مسابقه را تغییر دهد، یکی از دغدغههای اصلی این تیم بوده است. به همین دلیل تقویت خط حمله به یکی از اولویتهای اصلی در برنامه نقلوانتقالاتی استقلال تبدیل شده است.
کادر فنی استقلال به دنبال ایجاد تنوع بیشتر در فاز هجومی است؛ بازیکنی که علاوه بر قدرت گلزنی، توانایی بازی در سیستمهای مختلف، حفظ توپ و کمک به جریان بازی را داشته باشد.
در کنار جذب احتمالی مهاجم جدید، عملکرد سایر بازیکنان هجومی استقلال نیز اهمیت زیادی دارد. وینگرها و هافبکهای تهاجمی باید بتوانند سهم بیشتری در گلزنی داشته باشند تا فشار تنها روی مهاجم نوک تیم نباشد.
تجربه تیمهای موفق نشان میدهد داشتن یک خط حمله مؤثر، یکی از مهمترین عوامل موفقیت در رقابتهای بزرگ است و استقلال برای رسیدن به اهداف خود در لیگ و آسیا، نیاز دارد تکلیف این بخش را هرچه سریعتر مشخص کند.