کادرفنی تیم فوتبال استقلال تهران به دنبال برنامه ریزی برای این تیم در فصل پیش رو است تا آبی‌ها در امر گلزنی مشکلی نداشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - خط حمله استقلال در آستانه فصل جدید همچنان یکی از مهم‌ترین علامت سؤال‌های این تیم محسوب می‌شود؛ پستی که هواداران انتظار دارند در آن یک مهاجم تمام‌کننده و قابل اتکا حضور داشته باشد.

آبی‌پوشان در فصل‌های اخیر بار‌ها با مشکل گلزنی مواجه شدند و نبود یک مهاجم که بتواند در لحظات حساس نتیجه مسابقه را تغییر دهد، یکی از دغدغه‌های اصلی این تیم بوده است. به همین دلیل تقویت خط حمله به یکی از اولویت‌های اصلی در برنامه نقل‌وانتقالاتی استقلال تبدیل شده است.

کادر فنی استقلال به دنبال ایجاد تنوع بیشتر در فاز هجومی است؛ بازیکنی که علاوه بر قدرت گلزنی، توانایی بازی در سیستم‌های مختلف، حفظ توپ و کمک به جریان بازی را داشته باشد.

در کنار جذب احتمالی مهاجم جدید، عملکرد سایر بازیکنان هجومی استقلال نیز اهمیت زیادی دارد. وینگر‌ها و هافبک‌های تهاجمی باید بتوانند سهم بیشتری در گلزنی داشته باشند تا فشار تنها روی مهاجم نوک تیم نباشد.

تجربه تیم‌های موفق نشان می‌دهد داشتن یک خط حمله مؤثر، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در رقابت‌های بزرگ است و استقلال برای رسیدن به اهداف خود در لیگ و آسیا، نیاز دارد تکلیف این بخش را هرچه سریع‌تر مشخص کند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
گودرزی گزینه نهایی استقلال برای جانشینی جلالی
تیکدری: خدا دستم را گرفت که به استقلال نرفتم
وضعیت مبهم تیوی بیفوما در پرسپولیس
استقلالی‌ها پیگیر حضور نازون در تهران شدند
کاهش سهمیه خارجی‌ها به سود استقلال؛ آبی‌ها با جدایی برخی بازیکنان مشکلی ندارند
استقلال برای حل پرونده جنپو وارد مذاکره شد
استقلال و چالش ساختن تیمی برای آسیا
نگاه ویژه استقلالی‌ها به میزبانی از حریفان آسیایی در تاجیکستان
۲ استقلالی دیگر در راه پرسپولیس
گزینه‌های میزبانی استقلال در آسیا مشخص شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اولین برد پرسپولیس با مهدی تارتار؛ شروع امیدوارکننده سرخ‌ها
رضا جباری روی نیمکت فنی پرسپولیس می‌نشیند
قرارداد شکاری با پرسپولیس به صورت توافقی فسخ شد
ماموریت مشترک فرانسه و اسپانیا برای رسیدن به فینال
آخرین اخبار
ماموریت مشترک فرانسه و اسپانیا برای رسیدن به فینال
رضا جباری روی نیمکت فنی پرسپولیس می‌نشیند
اولین برد پرسپولیس با مهدی تارتار؛ شروع امیدوارکننده سرخ‌ها
قرارداد شکاری با پرسپولیس به صورت توافقی فسخ شد
بیلیچ سرمربی کرواسی شد + عکس
میلاد محمدی قراردادش را با پرسپولیس تمدید می‌کند
مهرداد محمدی به فولاد پیوست
رسمی؛ آندری سانتوس به منچستریونایتد پیوست
بدمینتون ایران به استقبال بازی‌های آسیایی ناگویا رفت
منچستریونایتد درپی جذب یوری تیلمانس
حسینی تا ۱۴۰۷ در سپاهان + عکس
سپاهان قرارداد محمد کریمی را تمدید کرد
سامورایی‌ها نیز حریف ایران نشدند
تصویب نقشه محل برگزاری مسابقات بازی‌های پارالمپیک زمستانی آلپ ۲۰۳۰
کسری طاهری پرید؛ علیپور تمدید کرد
دعوت از برترین‌های دستجات آزاد به اردوی تیم ملی اسکیت سرعت
مریم خسروانیان در مسیر قضاوت در بازی‌های آسیایی ناگویا
آغاز مسیر آسیایی برای نازنین شهرکی
تندروان: قضاوت درباره تیم ملی والیبال در این مقطع بسیار زود است
شروع دهمین اردو؛ بانوان بسکتبال با ویلچر در مسیر پاراآسیایی
استقلال و کابوس مصدومیت؛ برنامه کادر فنی برای جلوگیری از تکرار یک مشکل
آغاز اردو جدید تیم ملی بوچیا در زنجان از ۲۲ تیرماه
«بارتون» بی‌رحم‌ترین داور جام جهانی
معمای خط حمله استقلال؛ چه کسی قرار است گلزن اول آبی‌ها باشد؟
خانه‌تکانی در جامعه مربیان کشتی؛ کارت ۱۵۰۰ مربی غیرفعال ابطال شد
دو داور ایرانی در جمع قضاوت‌کنندگان رقابت‌های فوتبال زیر ۲۰ سال دختران کافا
اعزام ۱۶ تیرانداز ایران به جام جهانی چین
استقلال و چالش ساختن تیمی برای آسیا
استارت زودهنگام فدراسیون کشتی برای اخذ ویزای آمریکا
تبریک دنیامالی به مدال‌آوران المپیاد فیزیک؛ درخشش با ۳ طلا و ۲ نقره