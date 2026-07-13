باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - مصدومیت بازیکنان یکی از مشکلاتی بود که در مقاطع مختلف فصل گذشته استقلال را تحت تأثیر قرار داد و حالا جلوگیری از تکرار این اتفاق به یکی از اهداف مهم کادر فنی تبدیل شده است.

فشردگی مسابقات، حضور همزمان در رقابت‌های داخلی و آسیایی و فشار بالای بازی‌ها باعث می‌شود مدیریت شرایط بدنی بازیکنان اهمیت زیادی داشته باشد. استقلال برای موفقیت در فصل جدید نیاز دارد برنامه‌ای دقیق برای تمرینات، ریکاوری و کنترل آمادگی جسمانی بازیکنان داشته باشد.

کادر فنی آبی‌پوشان در تلاش است با همکاری اعضای تیم پزشکی و بدنسازی، میزان آسیب‌دیدگی‌ها را کاهش دهد و شرایطی ایجاد کند که بازیکنان در طول فصل بتوانند با آمادگی بیشتری در اختیار تیم باشند.

یکی از چالش‌های استقلال، حفظ تعادل میان تمرینات پرفشار و جلوگیری از فرسودگی بازیکنان است؛ موضوعی که در فصل‌های اخیر بسیاری از تیم‌های بزرگ را با مشکل مواجه کرده است.

با توجه به اهمیت مسابقات آسیایی، داشتن نیمکتی قدرتمند و بازیکنانی آماده می‌تواند نقش مهمی در مسیر موفقیت استقلال داشته باشد. آبی‌ها امیدوارند با برنامه‌ریزی بهتر، این بار کمتر با غیبت مهره‌های کلیدی خود به دلیل مصدومیت مواجه شوند.