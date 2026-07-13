کادرفنی تیم فوتبال استقلال تهران با برنامه تمرینی و تغذیه‌ای که به بازیکنان این تیم داده است در تلاش است تا از مصدومیت بازیکنان جلوگیری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  روژیار شعبانی خواه -  مصدومیت بازیکنان یکی از مشکلاتی بود که در مقاطع مختلف فصل گذشته استقلال را تحت تأثیر قرار داد و حالا جلوگیری از تکرار این اتفاق به یکی از اهداف مهم کادر فنی تبدیل شده است.

فشردگی مسابقات، حضور همزمان در رقابت‌های داخلی و آسیایی و فشار بالای بازی‌ها باعث می‌شود مدیریت شرایط بدنی بازیکنان اهمیت زیادی داشته باشد. استقلال برای موفقیت در فصل جدید نیاز دارد برنامه‌ای دقیق برای تمرینات، ریکاوری و کنترل آمادگی جسمانی بازیکنان داشته باشد.

کادر فنی آبی‌پوشان در تلاش است با همکاری اعضای تیم پزشکی و بدنسازی، میزان آسیب‌دیدگی‌ها را کاهش دهد و شرایطی ایجاد کند که بازیکنان در طول فصل بتوانند با آمادگی بیشتری در اختیار تیم باشند.

یکی از چالش‌های استقلال، حفظ تعادل میان تمرینات پرفشار و جلوگیری از فرسودگی بازیکنان است؛ موضوعی که در فصل‌های اخیر بسیاری از تیم‌های بزرگ را با مشکل مواجه کرده است.

با توجه به اهمیت مسابقات آسیایی، داشتن نیمکتی قدرتمند و بازیکنانی آماده می‌تواند نقش مهمی در مسیر موفقیت استقلال داشته باشد. آبی‌ها امیدوارند با برنامه‌ریزی بهتر، این بار کمتر با غیبت مهره‌های کلیدی خود به دلیل مصدومیت مواجه شوند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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