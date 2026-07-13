مراسم بزرگداشت «رهبر شهید» به همت نمایندگی ولی‌فقیه در خراسان رضوی، تولیت آستان قدس رضوی، شورای عالی حوزه و مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان، امشب در حرم امام رضا (ع) برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مراسم بزرگداشت «رهبر شهید» از سوی نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی، تولیت آستان قدس رضوی، شورای عالی حوزه و مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان در حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

این آیین شامگاه دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، پس از اقامه نماز مغرب و عشا، با حضور زائران، مجاوران، علما، روحانیون و اقشار مختلف مردم در صحن پیامبر اعظم (ص) حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و سیره امام شهید و تجلیل از مقام والای ایشان در فضای معنوی بارگاه منور حضرت امام رضا (ع) برگزار خواهد شد.

برچسب ها: تشییع پیکر ، رهبر انقلاب
خبرهای مرتبط
مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد ‌قطعی شد/مبدا فرودگاه خواهد بود
تغییر مسیر تشییع رهبر شهید در قم؛ تشییع از حرم به جمکران
بررسی تمهیدات برگزاری آیین تشییع پیکر مطهر قائد شهید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
کمک بیش از ۶۵۶ میلیارد ریالی نذورات دهندگان به آسیب‌دیدگان جنگ