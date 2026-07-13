دعوت برای حضور در آیین بزرگداشت قائد شهید امت

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم مؤمن، انقلابی و بصیر ایران اسلامی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، روحانیت معزز، دانشگاهیان، جوانان مؤمن و اصحاب فرهنگ برای شرکت در آیین بزرگداشت قائد شهید امت و خانواده معظم شهید ایشان، دعوت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از عموم مردم مؤمن، انقلابی و بصیر ایران اسلامی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، روحانیت معزز، دانشگاهیان، جوانان مؤمن، اصحاب فرهنگ و همه دلدادگان مکتب عاشورا و مقاومت برای شرکت در آیین بزرگداشت قائد شهید امت و خانواده معظم شهید ایشان، دعوت کرد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

نهضت جاودانه عاشورا، حقیقتی زنده و جاری در متن تاریخ امت اسلامی است؛ مکتبی حیات‌بخش که هرگاه خون پاک حسینیان زمان بر زمین ریخته است، ملت‌های مؤمن را به قیام، استقامت، وفای به عهد و پاسداری از عزت اسلام فراخوانده و پیوند امروز را با پیام جاودان کربلا استوارتر ساخته است. انقلاب اسلامی ایران نیز مولود همین مکتب الهی است و راه عزت، استقلال و مقاومت خود را از فرهنگ عاشورا وام گرفته است.

امروز، بزرگداشت امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (قدّس‌الله‌نفسه‌الزکیه) و خانواده معظم و سرافراز ایشان، تنها پاسداشت یک شخصیت برجسته نیست؛ بلکه تجدید میثاق با مکتب جهاد، ایثار، مقاومت و طریق مستقیمی است که شهیدان با خون مطهر خویش ترسیم کردند. مکتبی که به ملت‌های آزاده آموخت با تکیه بر وعده‌های الهی، در برابر ظلم و استکبار نهراسند، پرچم حق را بر زمین نگذارند و راه پرافتخار شهیدان را با صلابت و استقامت ادامه دهند.

حضور باشکوه ده‌ها میلیونی و دشمن‌شکن ملت بزرگ ایران در مراسم وداع و تشییع زعیم شهید امت و خانواده شهید ایشان، صحنه‌های تجلیل از شهیدان را جلوه‌ای از بعثت دوباره روح حسینی در کالبد امت اسلامی و نشانه وفاداری مردم به آرمان‌های بلند اسلام، انقلاب، ولایت و جبهه مقاومت بوده و خون پاک شهیدان، اراده ملت را برای پاسداری از عزت، اقتدار و خونخواهی مظلومان تاریخ، استوارتر و راسخ‌تر ساخته است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم مؤمن، انقلابی و بصیر ایران اسلامی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، روحانیت معزز، دانشگاهیان، جوانان مؤمن، اصحاب فرهنگ و همه دلدادگان مکتب عاشورا و مقاومت دعوت می‌کند تا با حضوری گسترده، باشکوه و وحدت‌آفرین در آیین بزرگداشت قائد شهید امت و خانواده معظم شهید ایشان که روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران از طرف رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) برگزار خواهد شد، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهیدان سرافراز، بار دیگر با آرمان‌های عاشورا، فرهنگ ایثار و شهادت، راه پرافتخار شهیدان و آینده روشن امت اسلامی تجدید عهد نمایند.

 
برچسب ها: رهبر انقلاب ، امام شهید ، بزرگداشت
خبرهای مرتبط
«سلام آقا» روایت حسرت‌هایی است که به زیارت کربلا ختم می‌شوند
مصلای تهران فردا میزبان اجتماع علما و روحانیون برای بزرگداشت امام شهید
تجدید بیعت ۱۴۰۴ دانش‌آموز دختر قمی با رهبر انقلاب
وزیر نفت: رهبر شهید، مصداق بارز «نفس مطمئنه» و نقطه امید آزادگان جهان بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۲ ۲۲ تير ۱۴۰۵
هممون با افتخار شرکت میکنیم
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۸ ۲۲ تير ۱۴۰۵
ان شاالله با حضورمون بار دیگر با امام عزیز بیعت میکنیم و لرزه بر اندام دشمن می اندازیم.
الله اکبر خامنه ای رهبر
۴
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۰ ۲۲ تير ۱۴۰۵
پول بازنشستگان و بدید به جای خرج الکی
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۲۲ تير ۱۴۰۵
با یاری خدا ان شاءالله همگی شرکت میکنیم

لبیک یا خامنه ایی
یا لثارات الخامنه ایی
۱۵
۱۱
پاسخ دادن
ارتش: پایگاه‌ها و شناور دشمن آمریکایی را هدف قرار دادیم
کنایه عراقچی به ترامپ؛ ایران در تأمین امنیت تنگه هرمز منصف خواهد بود
حمله سپاه به مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و اقامتگاه آمریکایی‌ها در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت و رادار کنترل هوایی ناوگان پنجم دریایی ارتش
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۳ تیر
ادعای انتقال تجهیزات نظامی به یمن کاملاً بی‌اساس است
ایران حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا را محکوم کرد
مصوبه مجلس برای برگزاری جلسات علنی در شرایط اضطرار
پیام راهبردی رهبر انقلاب یادآور پیوند مکتب عاشورا با عزت بود
عراقچی: اقدامات مجرمانه آمریکا در تنگه هرمز موجب اخلال بی‌سابقه در کشتیرانی تجاری شده است‌
عارف: ارائه خدمات درمانی به بیش از ۱۱۴ هزار زائر در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
آخرین اخبار
تأسیسات و محل استقرار دشمن آمریکایی در اردن هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت
چرا گزینه حمله زمینی آمریکا به ایران از دستور کار خارج شد؟
حمله سپاه به مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و اقامتگاه آمریکایی‌ها در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت و رادار کنترل هوایی ناوگان پنجم دریایی ارتش
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۳ تیر
ادعای انتقال تجهیزات نظامی به یمن کاملاً بی‌اساس است
ارتش: پایگاه‌ها و شناور دشمن آمریکایی را هدف قرار دادیم
مصوبه مجلس برای برگزاری جلسات علنی در شرایط اضطرار
عراقچی: اقدامات مجرمانه آمریکا در تنگه هرمز موجب اخلال بی‌سابقه در کشتیرانی تجاری شده است‌
عارف: ارائه خدمات درمانی به بیش از ۱۱۴ هزار زائر در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
کنایه عراقچی به ترامپ؛ ایران در تأمین امنیت تنگه هرمز منصف خواهد بود
پیام راهبردی رهبر انقلاب یادآور پیوند مکتب عاشورا با عزت بود
ایران حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا را محکوم کرد
پزشکیان: آماده رفع هرگونه مانع در مسیر اجرای توافقات با روسیه هستیم
مردم امشب در تجمعات شبانه، تجاوز آمریکا به خاک ایران را محکوم می‌کنند
پزشکیان: هرگونه تعهدات جدید برای حوزه سلامت باید دارای پشتوانه مالی باشد
سخنگوی سپاه: حاکمیت بر تنگه هرمز را همچنان با قوت و قدرت اعمال می‌کنیم
به هیچ عنوان نمی‌گذاریم آمریکا در مدیریت تنگه هرمز دخالت کند
تجلیل از نوجوان عراقی که تصویرش در تشییع رهبر شهید جهانی شد
اعلام مرز‌های خروجی و ورودی اتباع و مهاجرین خارجی برای مراسم اربعین
وزارت امور خارجه از مسائل کنسولی و دیپلماتیک زائران حمایت می‌کند
ایران: کریدور امن هرمز به آیمو اعلام شد/ آمریکا ناقض تفاهم خاتمه جنگ است
دعوت برای حضور در آیین بزرگداشت قائد شهید امت
رئیس‌جمهور: دانشگاه مسئولیت حل مسائل واقعی کشور را برعهده بگیرد
بقایی: ایران در مواجهه با نقض عهد طرف آمریکایی تعهدات خود را اجرایی نمی‌‎کند
لاریجانی: مدیریت تنگه هرمز همیشه با ایران خواهد بود + فیلم
حمله سپاه به تأسیسات و زیرساخت‌های ارتش آمریکا در عمان و بحرین
انهدام پهپاد «لوکاس» توسط نیروی پدافند هوایی ارتش در بندرعباس