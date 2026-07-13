معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری متهمی خبر داد که در پی یک اختلاف خانوادگی، با استفاده از اسپری دفاع شخصی غیرمجاز، موجب مرگ پدر همسر خود شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری با اعلام این خبر گفت: در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰، در پی اعلام شکایت خانواده مقتول به دادسرای امور جنایی مبنی بر فوت مشکوک مردی ۷۳ ساله در محدوده کلانتری ۱۵۲ خانی‌آباد، پرونده به دستور مقام قضایی برای رسیدگی تخصصی به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد.

وی افزود: کارآگاهان بلافاصله تحقیقات میدانی را آغاز کردند. بررسی‌های انجام‌شده از خانواده مقتول و اهالی محل نشان داد دختر مقتول مالک یک واحد آپارتمان در شهرک شریعتی بوده که در تصرف همسرش قرار داشته است. پس از بروز اختلافات خانوادگی و طرح شکایت، طرفین توافق کردند ملک به مالک قانونی آن تحویل شود.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: روز حادثه، متهم، همسرش، پدر همسر و وکیل خانواده برای تحویل ملک در محل حاضر شدند. پس از تخلیه و تحویل آپارتمان، میان داماد خانواده و پدر همسرش مشاجره لفظی درگرفت که در جریان آن، متهم با استفاده از یک اسپری دفاع شخصی غیرمجاز، محتویات آن را به صورت مقتول پاشید. این اقدام موجب بروز نارسایی تنفسی در مرد ۷۳ ساله شد و وی جان خود را از دست داد. متهم نیز بلافاصله از محل متواری شد.

سرهنگ نثاری اظهار کرد: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مخفیگاه متهم را شناسایی کرده و وی را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند. متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی، در تحقیقات به درگیری با پدر همسر خود و استفاده از اسپری دفاع شخصی به انگیزه اختلافات خانوادگی و مالی اعتراف کرد.

وی خاطرنشان کرد: متهم با دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران، با قرار بازداشت موقت به اتهام قتل عمدی در اختیار پلیس قرار گرفته و تحقیقات تکمیلی در این پرونده همچنان ادامه دارد.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان به شهروندان هشدار داد: حمل و استفاده از تجهیزات دفاع شخصی غیرمجاز می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیر و مسئولیت‌های کیفری سنگینی به دنبال داشته باشد و از شهروندان خواست از نگهداری و استفاده از این‌گونه تجهیزات خودداری کنند.