باشگاه خبرنگاران جوان- دهمین اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان از ۲۲ تا ۳۱ تیر ماه به میزبانی کمپ تیم‌های ملی جانبازان و توان یابان برپاست. رقیه قاضی لو، رقیه امیری، مهدیه روحانی، رقیه صالحی، فاطمه مولایی، نادیه بلوچی، مهسا سعادت، هستی همایونی، سیمین مظفری اطهر، فتانه پورآت، فاطمه مرادی، زهرا حبیبی، مبینا رسته و زهرا نصری ملی پوشانی هستند که تمرینات خود را زیر نظر آذر همایون پور و مهسا همتی مربیان تیم ملی پیگیری می‌کنند.



حسن پالار مشاور فنی، آیسا ارشدی روانشناس و زهره سعیدی مربی فرهنگی در این اردو ملی پوشان را همراهی می‌کنند و مرضیه بابایی نیز سرپرستی اردو را بر عهده دارد.