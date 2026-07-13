سامانه هوشمند پایش غیرتهاجمی بیماری ام‌اس موفق به کسب مدال طلای ششمین دوره مسابقه بین‌المللی اختراعات و نوآوری فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های مخترعان (IFIA) در ژنو سوئیس شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اختراع «سامانه هوشمند پایش بیماری ام‌اس (Smart Monitoring System for Multiple Sclerosis (MS) Disease) اثر امیرعباس نیک‌پیام، دانش‌آموز ۱۳ ساله ایران در ششمین دوره مسابقه بین‌المللی اختراعات و نوآوری ویژه دارندگان اختراع (IFIA INV Title Holders) موفق به دریافت مدال طلا شد.

این رقابت از ۳ تا ۵ ژوئیه ۲۰۲۶ به میزبانی شهر ژنو سوئیس و با حضور مخترعان و صاحبان اختراع از کشورهای مختلف برگزار شد. بر اساس گواهی صادرشده از سوی فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های مخترعان (IFIA)، این اختراع در بخش رقابتی موفق به کسب مدال طلای این دوره از مسابقات شده است.

اختراع ارائه‌شده با عنوان «سامانه هوشمند پایش بیماری ام‌اس» با هدف پایش وضعیت بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) طراحی شده است.

ام‌اس (MS) یک بیماری عصبی مزمن و غیرقابل پیش‌بینی با حملات ناگهانی است. بزرگترین چالش فعلی درمان این بیماری، اتکای زیاد به گزارش‌های ذهنی بیماران است که می‌تواند تا ۳۰درصد در تخمین شدت علائم خطا داشته باشد. همچنین، ویزیت‌های دوره‌ای (هر ۳ تا ۶ ماه) قادر به ثبت تغییرات لحظه‌ای نیستند که منجر به تأخیر ۶ تا ۱۲ ماهه در تشخیص دقیق می‌شود. دستگاه‌های فعلی نیز عمدتا وضعیت «حال حاضر» را نشان می‌دهند و قابلیت پیش‌بینی ندارند.

این مسائل باعث تشدید آسیب‌های عصبی، تشخیص دیرهنگام و افزایش ۱۵درصد سالانه حملات شدید و بستری شدن بیماران می‌شود. در نتیجه، هزینه‌های درمانی بیماران سالانه تا ۲۵درصد افزایش یافته و کیفیت زندگی آنها به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

برچسب ها: اختراع ایرانی ، بیماری ام اس ، سامانه هوشمند
خبرهای مرتبط
ابتلا به بیماری ام اس در زنان ۲۰ تا ۴۰ سال شایع‌تر است
در نمایشگاه بین‌المللی علوم و اختراعات آمریکا ۲۰۲۵ صورت گرفت؛
درخشش دانش آموزان مخترع ایرانی با کسب ۱۳ مدال خوش‌رنگ بین‌المللی
درخشش دانش‌آموزان مخترع ایرانی در مسابقات جهانی اندونزی ۲۰۲۵
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۳ ۲۲ تير ۱۴۰۵
درود بر همه نابغه های عزیز ایران 💖🇮🇷
۰
۲
پاسخ دادن
شمار مصدومان حملات تیرماه از ۳۰۰ نفر گذشت
آمار مصدومان حملات تیر ماه از ۳۰۰ نفر گذشت
آغاز رقابت بیش از ۶۵۰ هزار داوطلب در آزمون ارشد ۱۴۰۵
وزیر علوم: کنکور سراسری در موعد اعلام‌ شده برگزار می‌شود
آخرین اخبار
وزیر علوم: کنکور سراسری در موعد اعلام‌ شده برگزار می‌شود
آغاز رقابت بیش از ۶۵۰ هزار داوطلب در آزمون ارشد ۱۴۰۵
آمار مصدومان حملات تیر ماه از ۳۰۰ نفر گذشت
شمار مصدومان حملات تیرماه از ۳۰۰ نفر گذشت
به‌روزرسانی واتس‌اپ کاربران را عصبانی کرد/ راهی ساده برای غیرفعال کردن آن
آماده‌سازی خوابگاه پسران بوستان ۳ با ظرفیت ۴۵۰ تخت برای مهرماه + فیلم
علت درد صبحگاهی در پاشنه پا چیست؟+ فیلم
برای اولین بار در تاریخ؛ تصویربرداری موفق تشخیصی اشعه ایکس در خارج از زمین
دانشمندان نقطه ضعفی را در یکی از تهاجمی‌ترین سرطان‌ها کشف کردند
هواوی با تبلت جدید خود، سامسونگ و اپل را به چالش کشید
اقتصاد دانش‌بنیان از «تعداد شرکت‌ها» به «خلق قدرت و فناوری راهبردی» تغییر مسیر می‌دهد
افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری در اولویت برنامه هفتم
مطالعه‌ای که عامل تعیین‌کننده در تأثیر صفحات نمایش بر کودکان را آشکار می‌کند
خدمه فضاپیمای سایوز MS-۲۹ به ایستگاه فضایی بین‌المللی رسیدند
ویژگی‌های کلیدی گوشی پیکسل ۱۱
لغو امتحانات نهایی پایه دوازدهم در ۴ استان
تاکنون ۲۶۰ نفر در موج جنگ افروزی جدید دشمن مجروح شده‌اند
توافق تهران و بغداد برای تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین
نخستین بوت کمپ تخصصی «مدیریت دانش» برگزار می‌شود
استعمال دخانیات و قلیان عامل بروز سرطان مثانه است/ ضرورت انجام تست PSA در مردان بعد از ۵۰ سالگی
داوطلبان آزمون دستیاری فریب فروشندگان سوال را نخورند
«پارس ۲» آماده پرتاب است؛ نخستین ماهواره راداری ایران به‌زودی رونمایی می‌شود
تمدنی که الگوریتم را به جهان آموخت، هنوز حرف‌های زیادی برای گفتن دارد
محموله جدید دارو‌های حیاتی بیماران متابولیک و مبتلایان به سرطان وارد کشور شد
ثبت ۸۳ زمین‌لرزه در کشور طی یک هفته/ خراسان رضوی در صدر استان‌های لرزه‌خیز