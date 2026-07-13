باشگاه خبرنگاران جوان - اختراع «سامانه هوشمند پایش بیماری اماس (Smart Monitoring System for Multiple Sclerosis (MS) Disease) اثر امیرعباس نیکپیام، دانشآموز ۱۳ ساله ایران در ششمین دوره مسابقه بینالمللی اختراعات و نوآوری ویژه دارندگان اختراع (IFIA INV Title Holders) موفق به دریافت مدال طلا شد.
این رقابت از ۳ تا ۵ ژوئیه ۲۰۲۶ به میزبانی شهر ژنو سوئیس و با حضور مخترعان و صاحبان اختراع از کشورهای مختلف برگزار شد. بر اساس گواهی صادرشده از سوی فدراسیون بینالمللی انجمنهای مخترعان (IFIA)، این اختراع در بخش رقابتی موفق به کسب مدال طلای این دوره از مسابقات شده است.
اختراع ارائهشده با عنوان «سامانه هوشمند پایش بیماری اماس» با هدف پایش وضعیت بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) طراحی شده است.
اماس (MS) یک بیماری عصبی مزمن و غیرقابل پیشبینی با حملات ناگهانی است. بزرگترین چالش فعلی درمان این بیماری، اتکای زیاد به گزارشهای ذهنی بیماران است که میتواند تا ۳۰درصد در تخمین شدت علائم خطا داشته باشد. همچنین، ویزیتهای دورهای (هر ۳ تا ۶ ماه) قادر به ثبت تغییرات لحظهای نیستند که منجر به تأخیر ۶ تا ۱۲ ماهه در تشخیص دقیق میشود. دستگاههای فعلی نیز عمدتا وضعیت «حال حاضر» را نشان میدهند و قابلیت پیشبینی ندارند.
این مسائل باعث تشدید آسیبهای عصبی، تشخیص دیرهنگام و افزایش ۱۵درصد سالانه حملات شدید و بستری شدن بیماران میشود. در نتیجه، هزینههای درمانی بیماران سالانه تا ۲۵درصد افزایش یافته و کیفیت زندگی آنها به شدت تحت تأثیر قرار میگیرد.