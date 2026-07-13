باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - نماینده ولی‌فقیه در فرماندهی انتظامی استان البرز با تأکید بر اینکه حضور گسترده مردم در آیین‌های بدرقه رهبر شهید، محاسبات دشمن درباره ایجاد شکاف میان نسل جوان و آرمان‌های انقلاب را برهم زد، گفت: ولایت فقیه، مردم و وحدت ملی همچنان مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی هستند.

حجت‌الاسلام جوشقانی، نماینده ولی‌فقیه در فرماندهی انتظامی استان البرز، با حضور در برنامه «نگاه مردم» اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی همواره تلاش کرده‌اند این تصور را القا کنند که میان نسل جوان و رهبران انقلاب گسست نسلی ایجاد شده است، اما حضور گسترده اقشار مختلف مردم در آیین‌های بدرقه رهبر شهید، نادرستی این ادعا را به روشنی نشان داد.

وی با حضور در سیمای البرز افزود: در این مراسم، حضور پرشور همه نسل‌ها از کودکان و نوجوانان گرفته تا جوانان، میانسالان و سالمندان، جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه را به نمایش گذاشت.

حجت‌الاسلام جوشقانی با اشاره به حضور میلیونی مردم در مراسم‌های تشییع داخل و خارج از کشور تصریح کرد: حضور گسترده مردم در عراق و همچنین آیین‌های برگزارشده در تهران، مشهد و قم، صحنه‌هایی کم‌نظیر را رقم زد که بازتاب گسترده‌ای داشت و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد.

نماینده ولی‌فقیه در فرماندهی انتظامی استان البرز، ولایت فقیه را نخستین مؤلفه قدرت جمهوری اسلامی دانست و گفت: دشمنان همواره از این مؤلفه آسیب دیده‌اند و حضور مردم در این مراسم نشان داد پیوند ملت با ولایت همچنان مستحکم و اثرگذار است.

وی، مردم را دومین مؤلفه قدرت نظام برشمرد و در برنامه نگاه مردم اظهار کرد: حضور باشکوه مردمی در این مراسم، در کنار مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب برای جابه‌جایی، اسکان و خدمت‌رسانی به زائران، زمینه برگزاری منظم این اجتماع عظیم را فراهم کرد.

حجت‌الاسلام جوشقانی وحدت و انسجام ملی را سومین مؤلفه قدرت جمهوری اسلامی عنوان کرد و به مجری سیمای البرز افزود: حضور یکپارچه مردم با سلایق مختلف در این مراسم، نمادی از همبستگی ملی بود و نشان داد ملت ایران در دفاع از آرمان‌های انقلاب و مطالبه خونخواهی رهبر شهید، هم‌صدا و متحد هستند.