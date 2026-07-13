با اجرای ۴۵ پروژه عمرانی در حوزه راه‌های روستایی فارس طی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۱۴۸ روستا از مسیرهای بهسازی‌شده، تعریض‌شده و آسفالت‌شده بهره‌مند شدند و دسترسی ساکنان این مناطق بهبود یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرسول باصری معاون فنی و راه‌های روستایی این اداره کل با اشاره به پروژه‌های احداث، تعریض، بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی استان در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵، اظهار داشت: ۴۵ پروژه احداث، تعریض، بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی در سراسر استان در حال انجام است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس با اشاره به گستره اجرای این پروژه‌ها در شهرستان‌های مختلف استان گفت: در این مدت حدود ۸۳.۷ کیلومتر زیرسازی در پروژه‌های راه روستایی انجام شده است.

باصری افزود: همچنین در پروژه‌های اجراشده، حدود ۱۲۰ مورد ابنیه فنی ساخته شده و میزان آسفالت اجراشده نیز به حدود ۴۶ کیلومتر رسیده است و در نتیجه اجرای این طرح‌ها، حدود ۱۴۸ روستا از مسیر‌های روستایی بهره‌مند شده‌اند که این موضوع نقش مؤثری در بهبود دسترسی، تسهیل تردد و ارتقای خدمات‌رسانی به ساکنان مناطق روستایی دارد.

او با بیان اینکه این پروژه‌ها در شهرستان‌هایی از جمله شیراز، خفر، داراب، فسا، کازرون، ممسنی، سپیدان، جهرم، خرم‌بید، قیر و کارزین، زرین‌دشت، اقلید و سرچهان اجرا شده است، گفت: نوع عملیات انجام‌شده شامل ساخت، تعریض، بهسازی، اصلاح ترانشه و اجرای ابنیه فنی بوده است.

باصری خاطرنشان کرد: از جمله پروژه‌های شاخص می‌توان به احداث راه روستایی دبیران-احمدآباد در زرین‌دشت، تعریض محور فدامی در داراب، تعریض مسیر نوبندگان-خورنگان در فسا، تعریض و بهسازی محور سیاخ دارنگون در شیراز، اجرای پروژه‌های تادوان، برایجان، آبگل و حسن‌آقایی در خفر، چناران در جهرم، میرزامحمد و بردله در سپیدان، حسین‌آباد-دیلمی و پوسکان قطعه سوم در کازرون، گوسنگان-صحرا بید در ممسنی، دژکرد در اقلید، عباس‌آباد و دستجرد در خرم‌بید و نیز دشت‌لار و قلات-کارزین در شهرستان قیر و کارزین اشاره کرد.

این مسئول در پایان سخنان خود افزود: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های انجام‌شده مربوط به پروژه‌های ساخت و تعریض بوده و عملیات آسفالت نیز در چند محور مشخص اجرایی شده است که امیدواریم با اجرای این پروژه‌ها شاهد سهولت در رفت و آمد هم استانی‌ها در محور‌ها با نهایت ایمنی باشیم.

منبع: راهداری فارس

برچسب ها: راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس ، راه روستایی
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