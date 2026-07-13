باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بانک‌مرکزی فهرست بدهکاران کلان و دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان ۲۲ بانک را به‌روزرسانی کرد که آمار‌های مربوط به ۳ بانک ملی، صادرات و توسعه صادرات منتشر نشده است

براساس قانون بودجه، بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را به تفکیک هر یک از اشخاص شامل میزان پرداختی، نرخ سود، مدت بازپرداخت دورۀ تنفس وضعیت بازپرداخت و نوع و میزان وثیقه را ۳ هفته بعد از پایان هر فصل منتشر کند.

دسترسی به این اطلاعات از طریق وبگاه بانک‌مرکزی امکان‌پذیر است.