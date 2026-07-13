باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه کمیته تخصصی ستاد اربعین با حضور علی‌اکبر پورجمشیدیان، قائم مقام وزیر کشور، برگزار شد. یکی از موضوعات محوری بحث در این نشست موضوع بیمه زائران بود و مصوب شد زائران ایرانی و اتباع مجاز خارجی مقیم ایران حتماً تحت پوشش بیمه قرار گیرند تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده مصون بمانند.

بر این اساس، لازم است متقاضیان سفر به اربعین در سامانه «سماح» ثبت‌نام کنند تا از این طریق امکان بیمه‌شدن آنان فراهم شود.از دیگر تصمیمات مهم این جلسه، موضوع ورود و خروج ترانزیتی اتباع غیرمقیم بود؛ بر این اساس، اتباعی که از کشورهای افغانستان یا پاکستان قصد ورود به ایران و عزیمت به عراق را دارند، باید از طریق شرکت‌های زیارتی فعال در کشور مبدأ اقدام کنند.

این افراد باید با داشتن روادید عراق، شماره صندلی و پلاک اتوبوس خود را از طریق همان شرکت‌ها مشخص کنند و در قالب کاروان تعیین‌شده از خاک ایران ترانزیت شده و پس از انجام زیارت، به کشور خود بازگردند.در این نشست تاکید شد که روادید عراق باید پیش از سفر اخذ شده باشد تا امکان دریافت روادید دوبار ورود به ایران، یک‌بار برای ورود به‌منظور عزیمت به عراق و یک‌بار برای بازگشت به کشور مبدأ پس از خروج از عراق، فراهم شود.