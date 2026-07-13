لبنان اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه نقض روزانه توافق چارچوب امضا شده بین تل‌آویو و بیروت، خانه‌ها را در جنوب لبنان تخریب کرده و آتش زده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری ملی دولتی لبنان (NNA) روز دوشنبه گزارش داد که ارتش اسرائیل در ادامه نقض روزانه توافق چارچوب امضا شده بین تل‌آویو و بیروت، خانه‌ها را در جنوب لبنان تخریب و آتش زده است.

به گزارش این خبرگزاری، نیرو‌های اسرائیلی در حال تخریب و آتش زدن خانه‌ها در محله‌های جنوبی شهر حداثا بودند. روز یکشنبه، نیرو‌های اسرائیلی انفجار بزرگی را در شهر بنت جبیل در جنوب لبنان انجام دادند.

آخرین تحولات علیرغم آتش‌بس که از نوامبر ۲۰۲۴ برقرار شده است و توافق چارچوب تحت حمایت آمریکا که در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ امضا شد و خروج مرحله‌ای اسرائیل از تمام سرزمین‌های اشغالی لبنان را فراهم می‌کند، رخ داد.

اسرائیل همچنان مناطقی در جنوب لبنان را اشغال می‌کند، برخی از این مناطق برای دهه‌ها و برخی دیگر از زمان جنگ ۲۰۲۳-۲۰۲۴ در اشغال اسرائیل بوده‌اند. در طول آخرین جنگ، نیرو‌های اسرائیلی بیش از ۱۰ کیلومتر (۶ مایل) در خاک لبنان پیشروی کردند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنوب لبنان ، رژیم صهیونیستی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۲ ۲۲ تير ۱۴۰۵
آقای گوترشِ با اُبُهت کجایی ؟؟؟ چرا لال شدی؟؟
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