با ابلاغ مصوبه جدید هیات وزیران وزارت اقتصاد با همکاری وزارت ارتباطات، وزارت نفت، بانک مرکزی و فرماندهی کل انتظامی موظف شدند زیرساخت‌های لازم برای انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو را ایجاد کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با ابلاغ مصوبه جدید هیات وزیران و در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات، وزارت نفت، بانک مرکزی و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف شدند زیرساخت‌های لازم برای انتقال سهمیه سوخت از کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو را ایجاد و عملیاتی کنند.  

گفتنی است هیات وزیران این مصوبه را در جلسه ۷ تیرماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد.

گفتنی است که طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی حدود چهار سال قبل مطرح و هدف آن کاهش هزینه‌های صدور کارت‌های مجزا و توزیع عادلانه‌تر یارانه سوخت اعلام شد. درباره این موضوع از سال‌های قبل نیز صحبت‌هایی شده بود به گونه‌ای که وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۷ از اتصال کارت سوخت به کارت‌های بانکی خبر داد و حتی تا اردیبهشت سال ۱۳۹۸ تصمیم بر اتصال کارت سوخت و کارت بانکی وجود داشت، اما در تابستان همان سال تاکید شد این کار زمانی قابلیت اجرایی دارد که سهمیه‌بندی اعمال شود و در آن زمان  برنامه‌ای برای سهمیه‌بندی بنزین وجود نداشت، بنابراین اتصال کارت بانکی به کارت سوخت اجرایی نشد.

بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، وزارت نفت مکلف شده بود با همکاری بانک مرکزی ظرف چهار ماه از ابتدای سال امکان انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی را فراهم کند و آیین‌نامه اجرایی آن نیز تا پایان اردیبهشت به تصویب برسد.

با وجود این الزام قانونی، مسئولان تاکید کردند اجرای طرح به آماده‌سازی زیرساخت‌ها و رفع ملاحظات امنیتی وابسته است. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اوایل تابستان امسال اعلام کرد در صورت تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط هیئت وزیران، این شرکت آمادگی اجرای طرح را دارد و نشست‌های متعددی میان دستگاه‌های مسئول برگزار شده و پیش‌نویس آیین‌نامه در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است. از سوی دیگر وزارت نفت اعلام کرد با اصلاح زیرساخت‌ها، طرح تا پایان شهریور به بهره‌برداری خواهد رسید.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز سال گذشته اعلام کرد با مصوبه کمیسیون تلفیق در سال ۱۴۰۵، ۱۰۰ درصد سهمیه بنزین از کارت سوخت افراد به کارت بانکی آنها منتقل خواهد شد؛ موضوعی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز سقف انتقال آن ۱۰۰ درصد تعیین شده است. به این ترتیب، برخلاف سال‌های گذشته که طرح در حد پیشنهاد باقی می‌ماند، این بار چارچوب زمانی و قانونی مشخصی برای آن تعریف شده است.
 
در نهایت محسن پاک‌نژاد وزیر نفت اواخر خرداد ماه از آماده بودن زیرساخت‌های اجرای کارت بانکی خبر داد و اجرای آن را منوط به همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست. 

برچسب ها: سهمیه سوخت ، کارت سوخت ، کارت بانکی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۱ ۲۲ تير ۱۴۰۵
خود بانک هم اختلال داره حالا سهمیه سوخت هم درگیر اختلال میشه.
هر چیزی بموقع باید انجام شود
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۴:۲۷ ۲۲ تير ۱۴۰۵
همون کارت سوخت شخصی بهتره بانک ها که همه خرابه بیشتر وقت خراب هیستند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۲۲ تير ۱۴۰۵
میدونید چه وضعیتی داریم با ادغام این طرح ها باهمدیگه همه دارایی یک خانوار رو یکجا ازاش میگیرن
اولا بانکها مرتب درگیرجنگ سایبری هستن
دومااگه شخصی به دلایل قضایی حسابش توقیف بشه استفاده از سهمیه سوخت خودروش هم از دستش میره
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۲۲ تير ۱۴۰۵
کلید خورد رو خوشگل اومدی !!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۲۲ تير ۱۴۰۵
پس خواهشا حساب بانکی جدید برای شخص باز کنید فقط برای سوخت خودرو که دیگر پول و زندگیه طرف به اون کارت وصل نباشد چون هزاران هزار کثافت کاریی خواهد شد در جایگاه سوخت یکدفعه دیدی کل حساب طرف خالی شد در یک جایگاهی پس خواهشا حساب باز کنید فقط برای سوخت
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۲۲ تير ۱۴۰۵
برای مردم هیچ فرقی نداره تو چه کارتی بریزن. یک باک سوخت نیاز به این همه بگیر ببند نداره. حتما یک هزینه هم ازمون می گیرن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۲۲ تير ۱۴۰۵
با این وضعیت امنیت سایبری بانک ها اضافه کردن کارت سوخت به کارت بانکی واقعا حماقت هست !
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