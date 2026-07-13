براساس ابلاغیه گمرکی، گمرک بازرگان به فهرست گمرکات تخصصی مجاز به ترخیص خودرو اضافه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس ابلاغیه گمرکی، گمرک بازرگان به فهرست گمرکات تخصصی مجاز به ترخیص خودرو اضافه شد. در ابلاغیه گمرک جمهوری اسلامی به مدیران گمرکات اجرایی کشور آمده است:

پیرو بخشنامه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴ و با توجه به درخواست‌های گمرک بازرگان و موافقت ناظر گمرکات استان آذربایجان غربی، بدین‌وسیله گمرک بازرگان به عنوان گمرک مجاز برای ترخیص خودرو تعیین می‌شود.

مقتضی است دستور فرمایید با رعایت کلیه مقررات مربوطه اقدام لازم معمول نمایند.

بدیهی است فراهم آوردن زیرساخت‌های فنی و آموزشی مرتبط با کارکنان و سایر الزامات مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای ابلاغیه با رعایت کامل قوانین و مقررات بر عهده بالاترین مقام گمرک اخیر خواهد بود.

برچسب ها: ترخیص خودرو ، گمرک بازرگان
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