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باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز ۲۲ تیر شاخص کل بورس با کاهش ۸۸ هزار و ۹۵۹ واحد در سطح ۵ میلیون و ۹۶۶ واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و شپنا سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، شپنا، فملی و وبملت سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هموزن نیز با کاهش ۱۱ هزار و ۶۵۳ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۳۲۶ هزار واحد قرار گرفت.
برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس
امروز گروه فرآورده نفتی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۲ هزار و ۹۴۳ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین مواد بانکها و شیمیایی در رتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس
شپنا، وبملت و فملی بیشترین ارزش معامله و نمادهای خودرو، وبملت و شستا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.