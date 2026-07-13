باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - احمدرضا عامری، رئیس اتحادیه تعاونی‌های مسافربری کشور، با اشاره به آغاز سفرهای اربعین حسینی تا چند روز آینده، گفت: نرخ بلیت اتوبوس برای ایام اربعین پس از نهایی شدن و ابلاغ رسمی اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه نحوه خدمات‌رسانی به زائران اربعین موضوع تازه‌ای نیست، اظهار کرد: سال‌هاست عملیات حمل‌ونقل زائران اربعین انجام می‌شود و تمامی دستگاه‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل نیز با روند اجرایی این سفرها آشنا هستند. بر همین اساس، برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های لازم برای ارائه خدمات در ایام اربعین انجام شده و امکانات مورد نیاز نیز پیش‌بینی شده است.

عامری درباره تعیین نرخ بلیت اتوبوس در مسیرهای منتهی به مرزهای اربعینی از جمله مهران و شلمچه گفت: نرخ‌ها پس از تصویب و ابلاغ رسمی اعلام خواهد شد و به محض نهایی شدن، اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.

رئیس اتحادیه تعاونی‌های مسافربری کشور همچنین در پاسخ به پرسشی درباره سرویس‌های مستقیم اتوبوس به مقصد کربلا، افزود: در ایام اربعین از ظرفیت اتوبوس‌های عراقی و همچنین اتوبوس‌های ایرانی برای جابه‌جایی زائران استفاده می‌شود و خدمات در این بخش مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده ارائه خواهد شد.

وی تأکید کرد: با توجه به یک سرخالی بودن اتوبوس در سفرهای اربعین قیمت‌ها تغییر می‌کند که البته هرساله این افزایش قیمت صورت می‌گرفت.