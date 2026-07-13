مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به آغاز فعالیت ۴۳۳ پایگاه غنی‌سازی اوقات فراغت در سراسر استان، از برنامه‌ریزی برای اجرای فعالیت‌های ترکیبی (حضوری و مجازی) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری در نشست غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان استان در تابستان ۱۴۰۵، اظهار کرد: فعالیت‌های تابستانی امسال متفاوت‌تر از گذشته و دارای اهمیت بیشتری است چرا که دانش آموزان در سال تحصیلی جاری روز‌های کمتری در مدرسه بودند.

او افزود: فعالیت‌های اوقات فراغت تابستانی امسال دانش آموزان در قالب حضوری، مجازی وترکیبی برگزار خواهد شد تا دانش آموزان بیشتری بتوانند در این فعالیت‌ها حضور یابند.

کلاری تصریح کرد: برنامه ریزی ما در سطح استان باید به گونه‌ای باشد که همه دانش آموز استان بتوانند از این فرصت ارزشمند بهره‌مند شوند.

او ادامه داد:با توجه به وجود ذائقه‌های متفاوت دانش آموزان، باید تنوع فعالیت‌ها به نحوی باشد که هر دانش آموز بتواند در هر رشته‌ای که علاقه دارد ثبت نام کند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: همه امکانات باید بسیج شوند تا دانش آموزان بتوانند از فرصت پیش آمده در تابستان استفاده کنند چرا که در جنگ تحمیلی اخیر، دانش آموزان ناچار به ماندن در منزل شدند و نتوانستند از محیط‌های تربیتی مدرسه استفاده کنند لذا این نقیصه باید در تابستان و در پایگاه‌های فعالیت‌های تابستانی جبران شود.

او اضافه کرد: در فعالیت‌های اوقات فراغت به هویت سازی، ویژگی‌های قومی، محلی بانشاط توجه شود تا در انتها دانش آموزان با روحیه و با انگیزه بالا وارد سال جدید شوند.

کلاری خاطرنشان کرد: تمام رشته‌های که می‌تواند در تربیت اجتماعی، سیاسی، دینی، اعتقادی و ...، دانش آموزان موثر باشد مانند برگزاری اردو‌ها باید در فعالیت‌های اوقات فراغت تابستانی قرار گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: با توجه به شرایط جنگی، باید تلاش کنیم دانش آموزان در فضایی شاداب و با نشاط در فعالیت‌های شرکت کنند تا در ادامه در سال تحصیلی جدید با روحیه‌ای با نشاط در مدارس حضور یابند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس نیز اظهار کرد: هر چند در نظام تعلیم و تربیت، تابستان فصل اوقات تعطیلی محسوب می‌شود، اما بهترین زمان برای استمرار مقوله تربیت در دانش آموزان است.

سید خداکرم فلاحی افزود:در پایگاه‌های تابستانی دانش آموزان باید فعالیت‌هایی ارائه شود که در زندگی آنها موثر و مفید باشد.

فلاحی اذعان کرد: یکی از فعالیت‌های اوقات فراغت تابستان، برگزاری اردو‌های دانش آموزی خواهد بود و در این زمینه محدودیتی نخواهیم داشت.

معاون تربیت بدنی وسلامت آموزش وپرورش فارس هم گفت: فعالیت‌هایی ورزشی در قالب میدان پویا، دانش آموز پویا، رویداد پویا خانواده پویا، شهر پویا و خانه پویا در کانون‌های ورزشی سراسر استان انجام می‌شود.

سیدکاظم حسینی افزود: در برنامه خانواده پویا، پدر و پسر و مادر و دختر در کانون‌های ورزشی می‌توانند باهم در رشته‌های ورزشی حضور یابند.

رئیس اداره فرهنگی هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی اداره کل آموزش و پرورش فارس نیز گفت: بیش از نیمی از دانش آموزان شرکت کننده در مراکز و پایگاه‌های فعالیت‌های تابستانی۱۴۰۴ دانش آموزان ابتدایی بودند.

امید اسماعیلی افزود: بیش از دو سوم از اردو‌های برگزار شده در تابستان گذشته اردو‌های دو سه روزه و بیشتر بوده است.

او تصریح کرد: بیش از سی درصد از پایگاه‌های تابستانی فعالیت‌های غنی سازی اوقات فراغت در مدارس استقرار داشتند.

اسماعیلی ادامه داد: مدرسه نویسندگی، سینما مهر خانوادگی، پردیس هنر‌های نمایشی کودکان و نوجوانان، تئاتر درسی، برگزاری جشنواره موسیقی محلی و کارگاه‌های مهارت آموزی، از جمله فعالیت‌های فرهنگی و هنری پیشنهادی برای غنی سازی اوقات فراغت تابستان امسال است.

منبع: آموزش و پرورش فارس

برچسب ها: اوقات فراغت ، تابستان ، دانش آموزان ، آموزش و پرورش ، استان فارس
خبرهای مرتبط
استاندار فارس:
کتاب شاهراه رسیدن به بلندای قله‌ی دانایی است
فارس میزبان المپیاد بازی‌های رایانه‌ای
اعلام ویژه برنامه‌های تابستانی در مدارس قرآنی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گل محمدی ارگانیک فارس با برند ایرانی راهی بازار‌های اروپایی شد
عبور از روزهای گرم با «قرار همدلی»/ برق فارس مردم را به مدیریت مصرف دعوت کرد
برگزاری شانزدهمین «سوگواره شعر عاشورایی اقوام و عشایر» با شعار «باید برخاست» در شیراز
آغاز اجرای دو پروژه زیرساختی برای توسعه آب‌شیرین‌کن منطقه ویژه لامرد
پشتوانه بین‌المللی برای مدیریت شهری شیراز؛ گام نو با عضویت اسدی در هیئت‌رئیسه متروپولیس
۱۴۸ روستا در فارس طعم توسعه راه‌های روستایی را چشیدند
اختصاص ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی فارس به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی
چالش تأمین زیرساخت‌های ۱۰۰ هزار واحد مسکن در فارس؛ تمرکز بر مولدسازی دارایی‌ها و تهاتر ملک
«انتقام سخت»، مطالبه قطعی امت و راهبرد غیرقابل‌تغییر است
آخرین اخبار
«انتقام سخت»، مطالبه قطعی امت و راهبرد غیرقابل‌تغییر است
چالش تأمین زیرساخت‌های ۱۰۰ هزار واحد مسکن در فارس؛ تمرکز بر مولدسازی دارایی‌ها و تهاتر ملک
اختصاص ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی فارس به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی
۱۴۸ روستا در فارس طعم توسعه راه‌های روستایی را چشیدند
گل محمدی ارگانیک فارس با برند ایرانی راهی بازار‌های اروپایی شد
آغاز اجرای دو پروژه زیرساختی برای توسعه آب‌شیرین‌کن منطقه ویژه لامرد
برگزاری شانزدهمین «سوگواره شعر عاشورایی اقوام و عشایر» با شعار «باید برخاست» در شیراز
پشتوانه بین‌المللی برای مدیریت شهری شیراز؛ گام نو با عضویت اسدی در هیئت‌رئیسه متروپولیس
عبور از روزهای گرم با «قرار همدلی»/ برق فارس مردم را به مدیریت مصرف دعوت کرد
شهادت دریادل خطه شهید پرور اکبرآباد کوار فارس
شکارچی آنغوزه دستگیر شد
از مهار نزاع تا کشف کوکائین در فارس
شیراز ظرفیت هدایت برنامه‌های متروپلیس در منطقه را دارد
بهسازی محور پرتردد کمربندی شیراز در اولویت استانداری فارس
شیرینی سرقت کندوها در کام سارقان به تلخی دستبند پلیس انجامید
زایش خارج از فصل حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده هرمود پس از سال‌ها خشکسالی
۱۰ احیای موفق در ۱۵ روز؛ نبض امید در دستان کارشناسان اورژانس
تعیین تکلیف ۲۴ پرونده طرح‌های کشاورزی در کمیسیون ماده ۲ فارس
آغاز پلاک‌گذاری نسل ۳۳ مرغ بومی پارسه گامی نوین در اصلاح نژاد
ولایت، عامل ناامیدی دشمنان از شکست جمهوری اسلامی است
لزوم تدوین برنامه جامع قرآنی با محوریت رسانه و مشارکت مردمی در فارس
برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از واحدهای مسکونی تا سال ۱۴۰۵ و بازنگری در نهضت ملی مسکن در فارس
از اطلاع‌رسانی به روایت‌گری هدفمند برسیم/مرجعیت خبری، کلید آرامش عمومی
مشوق بزرگ کمیته امداد برای جذب مددجویان در صنایع فارس
اعمال محدودیت برای ۲۲۸ مشترک اداری در فارس
کشف محراب تاریخی در محوطه جهانی پاسارگاد
تبدیل انبار غله به بازارچه دائم صنایع دستی در داراب
بازگشت پست آسیب‌دیده گویم به مدار
تمدید مصوبه شعام برای تداوم تولید و حفظ اشتغال ضروری است
افزایش ۶۰۵ درصدی فعالیت محققان معین در بخش کشاورزی فارس