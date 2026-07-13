سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و فریب شهروندان تحت عنوان رمالی، دعانویسی و طلسم، مبالغ کلانی از قربانیان دریافت می‌کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه مسلم میر احمدی با اعلام این خبر گفت: در پی ارجاع پرونده‌ای از شعبه پنجم دادیاری دادسرای ناحیه ۲ تهران مبنی بر شکایت تعدادی از شهروندان درباره کلاهبرداری از طریق رمالی، دعانویسی، طلسم و سرکتاب، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی، به همراه اخذ اظهارات شکات، منجر به شناسایی هویت متهم و محل اختفای وی شد. پس از هماهنگی با مرجع قضایی و اخذ دستور دستگیری، کارآگاهان در عملیاتی غافلگیرانه متهم را در مخفیگاهش در شمال تهران دستگیر کردند.

سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، مقادیر قابل توجهی دعا، طلسم، ادوات رمالی و تجهیزات الکترونیکی کشف و ضبط شد.

سرهنگ میر احمدی اظهار کرد: متهم در تحقیقات پلیسی به کلاهبرداری از طریق فروش دعا، طلسم و مهره مار با تبلیغات گسترده در فضای مجازی اعتراف کرد و گفت حدود چهار سال است با وعده‌هایی نظیر بخت‌گشایی، افزایش رزق، بازگشت معشوق و باطل کردن سحر و طلسم، از شهروندان مبالغی بین ۵۰۰ هزار تا ۷ میلیون تومان دریافت می‌کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمد ماهیانه وی از این طریق بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی افزود: متهم همچنین اعتراف کرد که با وجود نداشتن هیچ‌گونه دانش دینی یا تسلط به زبان عربی، دعا‌ها را با مبالغ اندک از بازار‌های اطراف اماکن زیارتی تهیه و سپس با تبلیغات در کانال‌های فضای مجازی به فروش می‌رسانده است. همچنین برای دریافت وجوه از کارت‌های بانکی متعلق به افراد دیگر استفاده می‌کرد و در ازای آن ماهانه مبالغی به صاحبان حساب‌ها پرداخت می‌کرد.

سرهنگ میر احمدی تصریح کرد: با راهنمایی متهم، تعداد زیادی کارت بانکی متعلق به افراد دیگر و همچنین سیم‌کارت‌های متعدد متعلق به اپراتور‌های مختلف کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تکمیل تحقیقات و اعتراف به بزه انتسابی، با صدور قرار تأمین مناسب روانه زندان تهران بزرگ شد و تحقیقات برای شناسایی سایر شکات احتمالی این پرونده همچنان ادامه دارد.

سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان از شهروندان خواست فریب تبلیغات افراد سودجو در فضای مجازی با عناوینی مانند رمالی، دعانویسی، بخت‌گشایی و رفع طلسم را نخورند و در صورت مواجهه با چنین مواردی، موضوع را از طریق مراجع قانونی و پلیس گزارش کنند.

برچسب ها: رمال ، دعانویس
خبرهای مرتبط
اسپری دفاع شخصی غیرمجاز، جان پدرزن را گرفت/ داماد قاتل در تهران دستگیر شد
دستگیری پسری که همکار مادرش را کشت
کشف یک تُن موادمخدر و ۱۰ میلیارد کالای قاچاق در پایتخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۲۲ تير ۱۴۰۵
حقوق بر اساس یک فضانوردان هست ۶۰۰ میلیون تا ۷۰۰میلیون عجب
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۳ ۲۲ تير ۱۴۰۵
دیوار پر آگهی رمالی و دعانویسی یکی نیست جمعشون کنه
۰
۰
پاسخ دادن
برگزاری دو مراسم بزرگداشت «قائد شهید امت» در مصلای تهران
آخرین اخبار
برگزاری دو مراسم بزرگداشت «قائد شهید امت» در مصلای تهران
خدمات مترو و اتوبوس تهران برای مراسم بزرگداشت رهبر شهید
پارکینگ‌های ویژه مراسم پاسداشت آقای شهید ایران اعلام شد
عباس عبدی و روزنامه اعتماد مجرم شناخته شدند
آغاز «طرح ملی رحله» با میزبانی بنیاد علوی؛ نوجوانان و جوانان در مسیر حفظ و فهم قرآن کریم
آزمون وکالت ۱۴۰۵، آبان ماه برگزار می‌شود
کشف ۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در عملیات‌های ۴۸ ساعت گذشته تکاوران فراجا
کاهش مراجعات حضوری به دفاتر کمیته امداد استان تهران با سامانه‌های هوشمند
توضیحات سازمان تأمین اجتماعی در خصوص کسری برای پرداخت حقوق بازنشستگان
جزئیات فرآیند جدید معاینات استطاعت جسمانی زائران حج تمتع ۱۴۰۶
ثبت نام بیش از ۵۴۰ هزار متقاضی پیاده روی اربعین در سامانه سماح
اطلس اجتماعی کشور به‌روز می‌شود
تمهیدات ترافیکی آئین پاسداشت آقای شهید ایران در مصلی بزرگ امام خمینی (ره)
بررسی آخرین روند بازسازی انستیتو پاستور ایران
بررسی دو فوریت تمدید مهلت حمل و نقل عمومی رایگان در جلسه فردای شورا
توسعه زیرساخت‌های خدماتی مرز مهران برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین
محسنی‌اژه‌ای: دستگاه قضایی مسئول مستقیم مبارزه با فساد و محاکمه و مجازات مفسد است
هشدار درباره زمینه‌های بروز تعارض منافع در آزمایشگاه‌های ارزیابی کیفیت محصولات
تداوم بی وقفه پروژه‌های عمرانی و ترافیکی در منطقه ۴
پایان فعالیت رمال میلیاردی در تهران/ کلاهبرداری با وعده بخت‌گشایی و بازگشت معشوق
الزام بیمه و ثبت‌نام در سامانه «سماح» برای حضور در مراسم اربعین
اسپری دفاع شخصی غیرمجاز، جان پدرزن را گرفت/ داماد قاتل در تهران دستگیر شد
راه اندازی وب سرویس صدور «پلاک ویژه» خودرو ایثارگران به صورت برخط و هوشمند
۶۰ درصد تصادفات فوتی تهران در بزرگراه‌ها اتفاق می افتد
تخفیف پرداخت نقدی عوارض شهرسازی در تهران تا پایان تیر
ترافیک سنگین در هراز و ۲ آزادراه منتهی به تهران
وزیر دادگستری: پیگیری حقوقی جنایات متجاوزان با همکاری وکلای بین‌المللی ادامه دارد
فاز دوم پروژه احیا و ساماندهی روددره فرحزاد در آستانه بهره‌برداری
بیشترین علت تصادفات در پایتخت چیست؟
سوءاستفاده یک شرکت خودروسازی در تغییر کاربری ۱۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی