وزارت اقتصاد اعلام کرد که در راستای صیانت از سلامت نظام مالی، هرگونه تخلف از ضوابط حاکم بر انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت‌های دولتی را با قاطعیت و بدون هیچ گونه اغماض پیگیری خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اجرای تبصره یک ماده ۱۶ آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۲۰۴۶ ت ۶۲۶۷۵ هـ مورخ ۷ مرداد ۱۴۰۳ هیات وزیران، گزارش‌های واصله و بررسی‌های انجام شده در خصوص عملکرد شرکت‌های مشمول و تحت مالکیت دولت، سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در فرآیند انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد رسیدگی قرار گرفت.

نتایج بررسی ها حاکی از آن است که تعدادی از شرکت‌های مشمول، برخلاف الزامات قانونی و مصوبات کارگروه انتخاب حسابرس، نسبت به انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعقاد قرارداد حسابرسی برای صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ اقدام کرده اند؛ اقدامی که خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر با مقررات بوده و فاقد وجاهت قانونی است.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌دارد هیچ‌گونه صورت مالی مربوط به شرکت‌های مذکور که حسابرس آن برخلاف تصمیمات کارگروه انتخاب حسابرس تعیین شده باشد، مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت و مسئولیت همه آثار و تبعات ناشی از این اقدام بر عهده مدیران و مراجع تصمیم‌گیر ذی‌ربط خواهد بود.

همچنین مطابق با مصوبات جلسات کارگروه انتخاب حسابرس، موسسات حسابرسی متخلف از فهرست کارگروه انتخاب حسابرس حذف شده و از انتخاب آن‌ها به مدت دو سال متوالی محروم خواهند شد. بدیهی است حسب مورد، سایر اقدامات قانونی و انتظامی نیز در خصوص اشخاص و مراجع متخلف در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اعمال خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید می‌کند اجرای دقیق مصوبات کارگروه انتخاب حسابرس و رعایت ضوابط قانونی، برای همه شرکت‌های مشمول سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی الزامی بوده و هیچگونه عدول از مقررات یا تصمیمات قانونی این کارگروه قابل پذیرش نخواهد بود.

همچنین بررسی سایر موارد مشابه در دستور کار قرار دارد و در صورت احراز هرگونه تخلف اسامی شرکت‌ها و مؤسسات حسابرسی متخلف به همراه اقدامات قانونی متخذه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

اسامی شرکت‌ها و مؤسسات حسابرسی که برخلاف تصمیمات کارگروه انتخاب حسابرس نسبت به انعقاد قرارداد حسابرسی برای صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ اقدام کرده‌اند به شرح جدول زیر اعلام می‌شود:

وزارت اقتصاد اسامی شرکت‌های دولتی متخلف در حوزه حسابرسی را منتشر کرد

برچسب ها: حسابرسی مالی ، وزارت اقتصاد ، شرکت های دولتی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته
۱۵:۱۲ ۲۲ تير ۱۴۰۵
بانک ملی 2ماه است که سود ( سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت ) مردم را نداده است و هیچکس هم در شعب بانک ملی پاسخگوی مردم نیست . بخدا امورات زندگی مان از همین سودناچیزی که می گرفتیم می گذرد . شما را بخدا کار بکنید
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