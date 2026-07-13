مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از محکومیت ۲۰ میلیارد ریالی طلا فروش متخلف به علت تقلب در فروش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده طلا فروشی برای تقلب در فروش ۷۹ گرم طلای آبشده در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ساری رسیدگی شد.

او افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر اعاده عین ۷۹ گرم طلا به شاکی به پرداخت ۲۰ میلیارد و ۶۶۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: بازرسان صمت گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از واحد طلا فروشی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، تخلف صنفی
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