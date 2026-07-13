رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در راستای تحقق اهداف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و حمایت از زیرساخت‌های انرژی پاک، از واگذاری بیش از ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی این استان برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی طی سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی با اعلام این خبر اظهار کرد: در بازه زمانی سه ماهه ابتدایی سال جاری، ۲۳ فقره پرونده واگذاری اراضی ملی با هدف عملیاتی‌سازی طرح‌های تولید برق خورشیدی مورد بررسی و تایید نهایی قرار گرفت.

او بیان کرد: در مجموع، مساحتی بالغ بر ۴ میلیون مترمربع از اراضی دولتی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط اختصاص یافته است تا با احداث نیروگاه‌های خورشیدی، گامی عملی در مسیر تقویت شبکه برق استان و کشور برداشته شود.

این مقام مسئول با تشریح اهمیت این اقدام، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را راهبردی کلیدی برای تأمین انرژی پایدار، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و حفاظت از منابع طبیعی دانست.

بهجت حقیقی تأکید کرد: امور اراضی استان فارس با اتخاذ رویکرد‌های حمایتی، تمامی تلاش خود را برای تسهیل و تسریع در فرآیند‌های قانونی واگذاری و صدور مجوز‌ها به‌کار گرفته است تا بستر لازم برای جذب سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی‌های پاک بیش از پیش فراهم شود.

این مقام ارشد با اشاره به ابعاد اقتصادی و توسعه‌ای این طرح‌ها گفت: واگذاری اراضی به طرح‌های نیروگاه خورشیدی، فراتر از افزایش ظرفیت تولید برق، نقش مؤثری در جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در مناطق مختلف استان و تحقق عینی اهداف توسعه پایدار ایفا خواهد کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: این اقدامات در حالی انجام می‌شود که استان فارس به دلیل برخورداری از اقلیم مناسب و تابش بالای خورشیدی، از ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای قطب‌سازی در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح کشور برخوردار است.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: نیروگاه خورشیدی ، جهاد کشاورزی فارس ، اراضی ملی
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