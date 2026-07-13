باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دغدغه‌های رهبر شهید انقلاب برای حفظ فرهنگ و ادبیات فارسی + فیلم

حفظ فرهنگ و ادبیات یکی از دغدغه‌های رهبر شهید انقلاب بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رهبر شهید انقلاب از هر راهی در تلاش بودند تا فرهنگ کتاب و کتابخوانی بخصوص آثار مربوط به انقلاب و دفاع مقدس را گسترش دهند.

 

مطالب مرتبط
دغدغه‌های رهبر شهید انقلاب برای حفظ فرهنگ و ادبیات فارسی + فیلم
young journalists club

از نخستین تلاوت تا آخرین دیدار + فیلم

دغدغه‌های رهبر شهید انقلاب برای حفظ فرهنگ و ادبیات فارسی + فیلم
young journalists club

روایتی از نوری که تنها ۱۴ ماه درخشید + فیلم

دغدغه‌های رهبر شهید انقلاب برای حفظ فرهنگ و ادبیات فارسی + فیلم
young journalists club

پیامی که از تشییع رهبر شهید به کاخ سفید رسید + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
لیندسی گراهام مسئول ریخته شدن خون میلیون‌ها نفر است + فیلم
۷۲۳

لیندسی گراهام مسئول ریخته شدن خون میلیون‌ها نفر است + فیلم

۲۲ . تير . ۱۴۰۵
سهم ۴۱ درصدی عابران پیاده در تلفات رانندگی تهران + فیلم
۵۰۹

سهم ۴۱ درصدی عابران پیاده در تلفات رانندگی تهران + فیلم

۲۲ . تير . ۱۴۰۵
تداوم حضور ملت بصیر در صدو سی و چهارمین شب اجتماعات شبانه + فیلم
۴۴۸

تداوم حضور ملت بصیر در صدو سی و چهارمین شب اجتماعات شبانه + فیلم

۲۲ . تير . ۱۴۰۵
دو راهکار برای تقویت سیستم ایمنی بدن + فیلم
۴۲۵

دو راهکار برای تقویت سیستم ایمنی بدن + فیلم

۲۲ . تير . ۱۴۰۵
سرگردانی خودرو‌ها در سیل ویرانگر شمال‌شرق چین + فیلم
۳۲۷

سرگردانی خودرو‌ها در سیل ویرانگر شمال‌شرق چین + فیلم

۲۲ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha