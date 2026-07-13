\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0632 \u0647\u0631 \u0631\u0627\u0647\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f \u062a\u0627 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0648 \u06a9\u062a\u0627\u0628\u062e\u0648\u0627\u0646\u06cc \u0628\u062e\u0635\u0648\u0635 \u0622\u062b\u0627\u0631 \u0645\u0631\u0628\u0648\u0637 \u0628\u0647 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0648 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0631\u0627 \u06af\u0633\u062a\u0631\u0634 \u062f\u0647\u0646\u062f.\n\u00a0\n