باشگاه خبرنگاران جوان - ستاد عالی آزمونها با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: نظارت جدی بر فرآیندهای برگزاری امتحانات، با استقرار نظام قرنطینه طراحان، ارسال الکترونیکی فایلهای رمزگذاریشده و استقرار تجهیزات کنترلی، نظیر سیگنالیاب و نظارت مستمر و دقیق بر تمامی مراحل اجرایی، هرگونه ارتباط داوطلبان با خارج از جلسه امتحانات را غیرممکن ساخته و ادعاهای واهی عده ای فرصت طلب، مبنی بر درز یا افشای سؤالات امتحانی را منتفی کرده است.
در این اطلاعیه ضمن رد قاطعانه ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی، از خانوادهها و برگزار کنندگان آزمون تقاضا شده است تا دانشآموزان را نسبت به تبعات منفی این اقدامات سودجویانه که با انگیزه تشویش اذهان عمومی یا اخاذی از سوی افراد فرصت طلب مطرح می شود، آگاه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، یا دریافت پیامهای مشکوک، مراتب از طریق کانال رسمی «دریافت گزارشهای مردمی در خصوص آزمونهای نهایی» در پیامرسان شاد به اطلاع مسئولان برسانند.
ستاد عالی آزمونها اعلام کرده است: با توجه به بررسیها، تاکنون هیچ یک از ادعاهای موجود مبنی بر افشای سؤالات امتحانی از سوی ستاد نظارت بر فرآیند اجرای آزمونها، تأیید نشده است و روند برگزاری امتحانات در روزهای آتی نیز با همان سطح دقت و نظارت استمرار خواهد یافت.