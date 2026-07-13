شهردار منطقه ۴ گفت: تمامی پروژه‌های عمرانی، خدماتی و زیرساختی این منطقه با قوت و دقت در حال اجراست.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۴؛ سیدمحمد موسوی تصریح کرد: شهروندان باید بدانند که فرزندان آنها در شهرداری، فارغ از هرگونه تنش و شرایط خاص، لحظه‌ای از تلاش برای ارتقای رفاه و امنیت آنها غافل نخواهند شد. فعالیت‌های عمرانی در این منطقه نه تنها متوقف نشده، بلکه با شتاب و انگیزه مضاعف در حال پیشرفت است. پروژه‌های متعدد منطقه در حوزه‌های زیرساختی، ایمنی و ترافیکی و ... در حال تکمیل هستند.

وی با اشاره به فعالیت‌های هفته اخیر چند نمونه از اقدامات را مثال زد و گفت: در بخش توسعه زیرساخت‌های آبی و محیط زیست، پروژه احداث مخزن بتنی ذخیره آب خواجه عبدالله انصاری با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد وارد فاز حساس آب‌بندی و ایزولاسیون شد. همچنین عملیات بهسازی ۵۴۰ متر نهر سنتی و تبدیل آن به کانیو‌های استاندارد در محله گلشن، پاکسازی و لایروبی حوضچه بوستان رسالت و احداث ۱۰۰ متر مربع پیاده‌رو در محله گلشن برای بهبود تردد شهروندان با موفقیت به پایان رسید.

موسوی ادامه داد: در حوزه تقویت ایمنی و امداد و نجات، عملیات بتن‌ریزی سقف دوم ساختمان جدید آتش‌نشانی منطقه ۴ با حجم ۲۵۰ متر مکعب جهت افزایش ضریب ایمنی به اتمام رسید. همچنین احداث نخستین میدان استهلاکی در منطقه با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در خیابان استخر برای جلوگیری از حوادث واژگونی خودرو‌ها در شیب‌های تند در حال تکمیل است.

شهردار منطقه ۴ افزود: در حوزه مدیریت ترافیک و ایمن‌سازی معابر، عملیات نصب مجموعاً ۷ کیلومتر نیوجرسی در بزرگراه شهید بابایی به طول ۲ کیلومتر و بزرگراه شهید صیاد شیرازی به طول ۵ کیلومتر برای کاهش تصادفات اجرا شد. علاوه بر این، مرحله دوم عملیات اصلاح هندسی تقاطع خیابان شهید بابائیان و خیابان اتحاد برای رفع گره‌های ترافیکی و افزایش ایمنی عبور و مرور آغاز شد.

موسوی در پایان یادآور شد: نظارت مستمر بر رعایت استاندارد‌های فنی و پروتکل‌های ایمنی، اولویت مطلق است و ما متعهد هستیم که با بالاترین کیفیت، این پروژه‌ها را به بهره‌برداری برسانیم تا خدمات شهری در سطح جدیدی از کارایی قرار گیرد.

برچسب ها: ترافیک ، شهرداری‌
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