با توجه به هزینه میانگین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومانی تأمین زیرساخت برای هر واحد مسکونی، مسئول امور عمرانی استانداری فارس بر ضرورت استفاده از مدل‌های متنوع اجرایی نظیر تهاتر زمین، گروه‌ساخت و تعاونی‌ها برای تأمین منابع مالی و پیشبرد پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود رضایی کوچی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، اظهار داشت: لازم است این طرح‌ها بیش از گذشته به‌عنوان پروژه‌ای استانی دیده شوند و برای تکمیل آنها از ظرفیت‌های داخل استان، اختیارات تفویض‌شده و منابع قابل تجهیز محلی استفاده شود.

او با بیان اینکه در استان فارس حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکن ملی در دست اجراست، افزود: برآورد‌ها نشان می‌دهد تأمین زیرساخت‌های لازم برای هر واحد مسکونی به‌طور میانگین بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و در مجموع، برای تکمیل زیرساخت‌های این طرح‌ها به منابع قابل توجهی در سطح استان نیاز است.

رضایی کوچی با تاکید بر اینکه نباید انتظار داشت تمام منابع از مرکز تامین شود، تصریح کرد: هرجا که نگاه استانی، مدیریت میدانی و واگذاری مناسب به مردم و گروه‌های ساخت در دستور کار قرار گرفته، روند پیشرفت پروژه‌ها مطلوب‌تر بوده و پروژه‌ها با سرعت بیشتری به نتیجه رسیده‌اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با اشاره به ضرورت استفاده از مدل‌های متنوع اجرایی، گفت: در برخی پروژه‌ها می‌توان از روش گروه‌ساخت، در برخی از مدل‌های تعاونی و در مواردی نیز از ظرفیت تهاتر زمین و ملک برای پیشبرد پروژه‌ها استفاده کرد. به گفته وی، استفاده از املاک و اراضی در اختیار دستگاه‌ها و نیز مولدسازی دارایی‌ها می‌تواند نقش مهمی در تامین منابع مورد نیاز ایفا کند.

او همچنین با اشاره به ضرورت توجه به دهک‌های پایین درآمدی اظهار داشت: باید شرایطی فراهم شود تا متقاضیان واقعی، به‌ویژه دهک‌های یک تا چهار، بتوانند از ظرفیت تسهیلات، آورده‌های مردمی و حمایت‌های تکمیلی بهره‌مند شوند.

رضایی کوچی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت زیرساخت‌ها گفت: تامین آب، برق، فاضلاب، مخزن و شبکه‌های خدماتی باید متناسب با شرایط هر سایت و هر پروژه به‌صورت جداگانه برنامه‌ریزی شود و نمی‌توان برای همه نقاط یک نسخه واحد پیچید.

او ادامه داد: لازم است برای هر پروژه، برنامه زمان‌بندی مشخص تدوین شود و دستگاه‌های مسئول از جمله راه و شهرسازی، بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان با هماهنگی کامل برای تکمیل واحد‌ها وارد عمل شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با اشاره به برخی پروژه‌های دارای پیشرفت مناسب، خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مالی موجود، می‌توان بخش قابل توجهی از پروژه‌ها را تا هفته دولت و همچنین در آستانه سفر آتی رئیس‌جمهور آماده بهره‌برداری کرد.

او با تاکید بر این‌که پروژه‌های مسکن استان نیازمند تصمیم‌گیری عملیاتی و جبرانی هستند، افزود: در برخی سایت‌ها، مانند پروژه‌های دارای تعداد قابل توجهی واحد در شهر‌های مختلف استان، می‌توان با تنظیم برنامه شهر به شهر و پروژه به پروژه، مسیر تکمیل را شفاف و اجرایی کرد.

رضایی کوچی در پایان با بیان این‌که هر میزان تعلل در تکمیل پروژه‌ها می‌تواند موجب افزایش نارضایتی متقاضیان شود، گفت: هدف مدیریت استان این است که با همراهی همه دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های استانی، روند اجرای نهضت ملی مسکن در فارس از وضعیت فعلی عبور کرده و با سرعت و انسجام بیشتری به سرانجام برسد.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: معاون استاندار فارس ، واحد مسکن ، مولدسازی ، تهاتر ملک
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