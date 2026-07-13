محمدرضا تندروان خواستار صبر و حمایت ۱۰۰ درصدی از تیم ملی در جریان مسابقات شد و تأکید کرد نقد کادر فنی باید به پایان رقابت‌ها موکول شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا تندروان با نگاهی به دو هفته گذشته لیگ ملت‌ها درباره بازی‌های انجام شده تیم ملی والیبال ایران گفت: برابر برزیل بازی خوبی داشتیم که اگر هماهنگی بیشتر بود، می‌توانستیم پیروز شویم. مقابل آرژانتین بسیار مقتدر ظاهر شدیم و در بازی بلژیک هم اگر می‌توانستیم آن بازی را از دست ندهیم، هفته بسیار درخشانی داشتیم.

او با اشاره به بهبود روند تیم در هفته دوم، افزود: در هفته دوم، به‌ویژه مقابل ژاپن و فرانسه که بازی‌های پنج‌گیمه و بسیار نزدیک بودند، شاهد رشد فنی ملموس بودیم. اگرچه در هفته اول با اشتباهات سرویس دست‌به‌گریبان بودیم، اما در هفته دوم این اشتباهات کم شد. در مجموع، اگرچه نتایج بهتری می‌خواستیم، اما از نظر عملکرد فنی، تیم روزبه‌روز در حال بهتر شدن است.

تندروان درباره بازی‌های پیش‌رو در هفته سوم اظهار داشت: ما با تیم‌های هم‌ردیف خودمان یعنی اوکراین، آلمان، اسلوونی و ترکیه رو‌به‌رو می‌شویم. این تیم‌ها همگی برای صعود به فینال شانس دارند و با تمام توان مقابل ایران می‌آیند.

او با تحلیل حریفان افزود: بازی با اوکراین می‌تواند بسیار جانانه باشد؛ آلمان با حضور بازیکن باتجربه‌اش بسیار سرسخت است؛ اسلوونی هم در حال حاضر بین تیم‌های بالانشین است و از همه مهم‌تر، بازی با ترکیه است که برای آنها بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.

این کارشناس والیبال همچنین به اهمیت رنکینگ اشاره کرد: با ورود دوباره روسیه به رنکینگ، ایران یک پله سقوط کرد. هدف ما در این هفته، فراتر از صعود به دور نهایی، تثبیت و ارتقای رنکینگ جهانی است تا شرایط برای قهرمانی آسیا و لیگ ملت‌های سال آینده بهتر شود.

تندروان در پاسخ به فشار‌ها و نقد‌های وارد بر کادر فنی، به‌ویژه روبرتو پیاتزا سرمربی تیم گفت: توقعات مردم از والیبال کاملاً درست و مثبت است، اما من معتقدم نقد کردن باید به پایانِ کار تیم ملی، یعنی اواخر شهریور یا اوایل مهرماه موکول شود. باید در پایان مسابقات، مجموعه کل مسائل، دستاورد‌ها و از دست رفته‌ها را به صورت کارشناسی و در یک کارگروه بررسی کنیم.

او با تأکید بر زودهنگام بودن قضاوت‌ها ادامه داد: الان بسیار زود است که درباره تیم ملی قضاوت کنیم. باید ببینیم در نهایت چه بازیکنانی به سطح ملی رسیده‌اند و با چه شرایطی بازی‌ها را بردیم یا باختیم. در این مقطع، باید صبورتر باشیم.

تندروان در پایان با یک هشدار مهم، خواستار تغییر رویکرد جامعه والیبال شد و گفت: وقتی تیمی در کوران مسابقات است، باید حمایت کنیم؛ حمایت ۱۰۰درصدی. چرا؟ چون فشار روانی ناشی از نقد‌ها می‌تواند باعث شود نتیجه بازی‌ای را که از نظر فنی برنده آن هستیم، از دست بدهیم. اگر قرار است از سوی جامعه ورزشی، مردم و فدراسیون کمکی صورت بگیرد، در این مقطع فقط “حمایت” و “نقدِ جلوبرنده” می‌تواند کارساز باشد. هر حرفی که در این مرحله گفته شود، نوعی نقد است که تأثیر منفی روی تیم می‌گذارد. اگر انتقادی داریم، بهتر است در جلسات خصوصی و دور از تیم مطرح شود.

برچسب ها: والیبال ، تیم ملی والیبال ، لیگ ملت های والیبال
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