باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن قدردانی مجدد از ملت مبعوثشده جهت حضور دهها میلیونی در مراسمات وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید، اظهار کرد: حضور چندین میلیونی و پرعظمت ملت مبعوثشده ایران و احرار و آزادگان جهان از جمله مردمان شریف عراق، لبنان و پاکستان در مراسمات وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید (قدساللهنفسهالزکیه) به مثابه یک رفراندوم پُرشکوه و یک اعلام وفاداری مجدد نسبت به آرمانهای انقلاب اسلامی بود. مردم مبعوثشده با این حضور پرشور و شعور خود در تشییع پیکر مطهر امام شهید، با خلف صالح ایشان، رهبری معظم انقلاب، تجدید بیعت کردند و متعهد شدند که ثابتقدم و استوار در صراط مستقیم امامین انقلاب بمانند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به حکم اخیر رهبری معظم انقلاب برای دوره جدید ریاست دستگاه قضا، بیان داشت: از حُسن اعتماد رهبری معظم انقلاب کمال تشکر و قدردانی را داریم. معظمله اعتماد فرمودند و بار دیگر مسئولیت ریاست دستگاه قضا را به فردی در درون خانواده بزرگ قوه قضاییه سپردند و اینجانب را ابقاء فرمودند. حقیقتاً بار بسیار سنگینی بر دوش همه ما مسئولان و دستاندرکاران قوه قضاییه وجود دارد و باید با مجاهدت بیشتر، پاسخ اعتماد رهبری معظم انقلاب را بدهیم و به فرامین واجبالاتباع ایشان در اسرعوقت، جامه عمل بپوشیم و در مسیر خدمت بیمنت به مردم، شب و روز نشناسیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقولهی بسیار مهم مبارزه با فساد گفت: در دورهی جدید ضرورت دارد با همکاری و همافزایی همه بخشهای ذیصلاح در درون و بیرون قوه قضاییه، فصل نوینی را در امر مبارزه همهجانبه با فساد بگشاییم. فساد، پدیدهای مُسری است و اگر ریشه آن را نخشکانیم، شیوع و سرایت پیدا میکند. ما در مسیر خطیر مبارزهی همهجانبه و حرفهای با فساد، دست خود را به سوی همه بخشهای ذیصلاح دراز میکنیم و معتقدیم مقابله با پدیدهی شوم فساد، تکلیفی است که بارِ آن بر دوش تمام ارکانِ حاکمیت سنگینی میکند. ما برای صیانت از حریم قانون و پاسداری از اعتماد عمومی، دست یاری به سوی تمامی نهادهای نظارتی و دستگاههای اجرایی ذیصلاح میگشاییم تا با انسجامِ رویهها، سدی نفوذناپذیر در برابر مفاسدِ ساختاری بنا نهیم.
رئیس عدلیه عنوان کرد: یکی از اولویتهای اصلی ما در دوره اخیر همانند دوره پیشین، مبارزهی مجدانه، تخصصی و همهجانبه با فساد و مسدود کردن گلوگاههای فسادزا است. البته این امر به معنای بیاعتنایی به فرد مُفسد نیست؛ قطعاً و بدونتردید مفسدین با نهایت قاطعیت، وفق قانون، محاکمه و مجازات میشوند؛ لکن آنچه اولویت دارد، پیشگیری از وقوع فساد با سد کردن سرچشمههای فساد است.
قاضیالقضات، مبحث مقابله با فساد درونقوهای را بسیار پراهمیت دانست و خاطرنشان کرد: ما در قوه قضاییه مسئول مستقیم مبارزه با فساد و محاکمه و مجازات مفسد هستیم؛ بنابراین اگر در مجموعه خودمان لغزش داشته باشیم کارمان بسیار سخت میشود. نمیشود خودمان گرفتار لغزش باشیم و بخواهیم دیگران را هدایت و یا مجازات کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای: اگر کسی در حاکمیت کار مردم را لنگ گذاشت قابل بخشش نیست
رئیس قوه قضاییه افزود: با عنایت به شرایط حساس موجود در کشور، چنانچه کسانی در دستگاههای حکومتی و حتی خود قوه قضاییه به فساد گرایش پیدا کنند و یا در پیشبرد امورات مردم تأخیر و تعلل را جایز بدانند، مطمئن باشند که مورد بخشش قرار نمیگیرند و در نهایت قاطعیت و منطبق با قانون، با آنها برخورد خواهد شد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به پرچمداری قوه قضاییه در امر توسعه عدالت، اظهار کرد: ما در قوه قضاییه پرچمدار عدالت هستیم و میخواهیم عدالت را بسط دهیم؛ نمیشود پرچم عدالت را به دوش کشید، اما در رفتار و گفتار بیعدالتی پیشه کرد. باید ملکه عدالت برای همه ما در قوه قضاییه نهادینه شود. اگر خودمان عادل نباشیم نمیتوانیم عدالت را گسترش دهیم.
رئیس عدلیه بر ضرورت و اهمیت حُسنخلق با مردم تاکید مؤکد کرد و بیان داشت: حُسن خلق با مردم و مراجعان به دستگاه قضا از اوجب واجبات است. ما در قوه قضاییه مشکلات و گرفتاریهای بسیاری داریم؛ از حجم بالای پروندهها تا کمبود امکانات و سایر محذوریتها و مضایق؛ لکن هیچکدام از اینها دلیل نمیشود که با مردم رفتار کریمانه و محبتآمیز نداشته باشیم. بارها تاکید کردهام که رفتار ما با مردم از حکم و رأی ما مهمتر است.
قاضیالقضات با بیان اینکه انتظارات از قضات و مسئولان و کارکنان قضایی، یکطرفه نیست، خاطرنشان کرد: ما از قاضیمان این انتظار و توقع بهحق را داریم که در نهایت اتقان، عدالت و سرعت به پروندهها رسیدگی کند و با مراجعان و اصحاب پرونده، حُسن خلق داشته باشد؛ از سویی دیگر میدانیم که در قوه قضاییه با انواع و اقسام محدودیتها و کمبود امکانات مواجهایم. فلذا در دوره جدید، سعیمان را بیشتر خواهیم کرد تا بر این محدودیتها و کمبود امکانات فائق آییم و زمینه را برای سهولت کار قضات و کارکنانمان بیش از پیش فراهم آوریم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای در پایان مجاهدت مسئولان و کارکنان قضایی در شرایط جنگی را ستود و اظهار کرد: از ۲۳ خرداد سال گذشته که دشمن غدّار، جنگ را بر ما تحمیل کرد، قاطبه نیروهای قضایی با مجاهدت در سنگر خدمت به مردم بودهاند؛ تاکید من خطاب به آنها این است که باید بر این مجاهدت بیفزاییم و حتی برای یک روز هم کار مردم را زمین نگذاریم.
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای طی سخنانی اظهار کرد: ضرورت دارد که در آغازین روزهای دوره جدید قوه قضاییه، مشکلات و مسائل اولویتدارِ دستگاه قضا به ویژه موارد مندرج در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی را شناسایی و راهکارهای آن را احصاء و پیادهسازی کنیم.
رئیس عدلیه افزود: یکی از مطالبات امام شهید و همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی از قوه قضاییه، مبارزه با فساد داخل و خارج از دستگاه قضاست؛ ما در این زمینه طی چند دهه گذشته تجارب گرانسنگی را به دست آوردهایم. باید نقاط قوت و ضعف خود در این حوزه طی سنوات گذشته را احصاء کنیم؛ به عنوان مثال در یک دوره، برخورد علنی و رسانهای با متخلفان در درون قوه قضاییه، طرفدارانی داشت و در مقابل نیز بسیاری میگفتند که این برخورد رسانهای و علنی با متخلفانِ داخل دستگاه قضا، به هیچوجه به مصلحت نیست؛ ضرورت دارد آسیبشناسی دقیقی داشته باشیم که رویههای پیشین قوه قضاییه در این زمینه جوابگو بودهاند یا خیر؛ بر ما و تمام مسئولان و کارکنان قضایی فرض است که نسبت به صیانت از مجموعه قوه قضاییه و فرد فرد همکارانمان اهتمام داشته باشیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای تاکید کرد: در زمینه مبارزه با فساد خارج از قوه قضاییه نیز ما باید با بهرهگیری از تجارب پیشین و رویهها و مسیرهای طی شده و همچنین با برطرف کردن اشکالات موجود، عملکرد عدلیه را ارتقاء ببخشیم.
رئیس دستگاه قضا همچنین تصریح کرد: چنانچه ما میخواهیم کاهش اطاله دادرسی را در عدلیه محقق کنیم، باید به مقوله کم کردن حجم کار محاکم و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا، توجه ویژه داشته باشیم؛ امروز تشخیص این موضوع سخت نیست که یکی از نارضایتیهای مردم از قوه قضاییه، به سبب تاخیر در رسیدگیهاست؛ کاهش اطاله دادرسی یکی از خواستههای به حق مردم است و ضرورت دارد که ما با در نظرگرفتن شرایط، امکانات و محدودیتهای موجود، نهایت تلاش خود را در این زمینه به کار بگیریم. از سوی دیگر تشخیص اهم و مهم و دفع افسد به فاسد نیز همواره باید در دستگاه قضایی مدنظر ما باشد.
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، اعضای شورا به طرح مطالب، نقطهنظرات و پیشنهادات خود در رابطه با دوره جدید مدیریت دستگاه قضا و مسائل و موضوعات اولویت دارِ این دوره پرداختند.
حجتالاسلام والمسلمین «منتظری» رئیس دیوان عالی کشور، حجتالاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور، حجتالاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین «رحیمی» رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، حجتالاسلام والمسلمین «عابدی» رئیس دیوان عدالت اداری، حجتالاسلام والمسلمین «مرتضوی مقدم» مشاور عالی رئیس قوه قضاییه، «خدائیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجتالاسلام والمسلمین «پورخاقان» رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، «بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران و «الفت» دستیار ویژه و مشاور عالی رئیس قوه قضاییه، از جمله اعضای شورای عالی قوه قضاییه بودند که نقطهنظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دوره جدید مدیریت دستگاه قضا و مسائل و موضوعات اولویت دارِ این دوره مطرح کردند.