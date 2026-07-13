باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که جهان اسلام در یاد و خاطره رهبر شهید، آرمانهای مقاومت را بازخوانی میکند، این سازمان با تکیه بر میراث ماندگار ایشان، شکوه بیمانند اربعین را در قالب جایزه جهانی، به عرصهای برای جهانیسازی حقیقت بدل کرد. این اقدام، پاسخی است به ضرورت حفظ مسیر رهبری شهید در مسیر پیادهروی اربعین؛ مسیری که امروز با تکیه بر آموزههای ایشان، از مرزها فراتر رفته و به یک تمدن جهانی بدل شده است.
بر اساس این گزارش، رشتههای این دوره شامل عکس، فیلم، سفرنامه و دلنوشته، شعر، نواهای اربعینی و فعالان فضای مجازی است.
سازمان فرهنگ، در سالی که سایه فقدان رهبر انقلاب اسلامی، امام خامنهای (ره) بر کالبد امت و جهان اسلام سنگینی میکند، با نگاهی به شکوه اربعین، مسئولیت خود را در تبیین حقایق این سفر معنوی دوچندان میبیند. از این رو، دوازدهمین دوره «جایزه جهانی اربعین» شامل جایزه ویژه روایت اربعین ایران با محوریت «صلابت امام شهید، بعثت مردم رشید» و «مظلومیت کودکان شهید میناب و شجاعت رزمندگان غیور» نیز میشود.
جایزه جهانی اربعین در سال جاری، تنها یک رویداد برای تقدیر از برگزیدگان نیست؛ بلکه واکنشی آگاهانه به نیاز روز جهان برای بازخوانی پیامهای تمدنساز اربعین در سایه هدایتهای ماندگار امام شهید انقلاب است.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به عنوان بازوی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران با برگزاری این دوره، تلاش دارد در دورانِ فقدانِ جسمانی رهبر شهید، با تکیه بر میراث معنوی، آموزههای راهبردی ایشان و بازتولید همان روحیه مقاومت در قالب تولیدات فرهنگی و علمی است با طرح جایزهای فرامرزی، پلی میان آموزههای قدسی اربعین و ضرورت حفظ مسیر ترسیم شده توسط قائد شهید امت برقرار سازد تا ثابت نماید اگرچه رهبر از میان ما رفته، اما مسیر او در دل هر پژوهشگر و هر پیامآور حق، زنده و جاری است.
مهلت ارسال آثار برای این دوره از جایزه تا دهم آبان سال جاری تعیین شده و علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق وبسایت رسمی جایزه جهانی اربعین و یا شماره تلفن 09395999393 در شبکههای اجتماعی این جایزه جهانی ارسال کنند.