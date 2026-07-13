باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، روز دوشنبه ادعا کرد که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران لغو نخواهد شد، مگر اینکه تهران برنامه هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیک خود را کنار بگذارد!

بارو در بیانیه‌ای در شبکه تلویزیونی BFMTV مدعی شد: «تا زمانی که ایران از برنامه هسته‌ای، پروژه‌ای خود که منطقه را بی‌ثبات می‌کند و برنامه موشک‌های بالستیک خود که برخی از آنها ممکن است روزی قادر به هدف قرار دادن قاره اروپا باشند، دست برندارد، تحریم‌ها علیه این کشوز لغو نخواهد شد.»

وزیر فرانسوی مدعی شد کرد که کشورش و اروپا در این زمینه متحد هستند و هرگونه تغییر در سیاست تحریم‌ها منوط به دستیابی به تغییرات ملموس در رفتار ایران در تمام این سطوح است.

این مقام فرانسوی در ادامه ادعاهای ضد ایران خود اعلام کرد که تهدید‌های ناشی از موشک‌های بالستیک ایران برای امنیت اروپا واقعی و ملموس شده است و نمی‌توان آن را در هیچ مذاکره‌ای در آینده نادیده گرفت.

منبع: آر تی