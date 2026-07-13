وزیر خارجه فرانسه در سخنانی مدعی شد که اروپا تحریم‌های ایران را برنمی‌دارد مگر اینکه ایران برنامه هسته‌ای و موشکی خود را کنار بگذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، روز دوشنبه ادعا کرد که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران لغو نخواهد شد، مگر اینکه تهران برنامه هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیک خود را کنار بگذارد!

بارو در بیانیه‌ای در شبکه تلویزیونی BFMTV مدعی شد: «تا زمانی که ایران از برنامه هسته‌ای، پروژه‌ای خود که منطقه را بی‌ثبات می‌کند و برنامه موشک‌های بالستیک خود که برخی از آنها ممکن است روزی قادر به هدف قرار دادن قاره اروپا باشند، دست برندارد، تحریم‌ها علیه این کشوز لغو نخواهد شد.»

وزیر فرانسوی مدعی شد کرد که کشورش و اروپا در این زمینه متحد هستند و هرگونه تغییر در سیاست تحریم‌ها منوط به دستیابی به تغییرات ملموس در رفتار ایران در تمام این سطوح است. 

این مقام فرانسوی در ادامه ادعاهای ضد ایران خود اعلام کرد که تهدید‌های ناشی از موشک‌های بالستیک ایران برای امنیت اروپا واقعی و ملموس شده است و نمی‌توان آن را در هیچ مذاکره‌ای در آینده نادیده گرفت.

منبع: آر تی

برچسب ها: تحریم ایران ، برنامه موشکی ایران ، وزیر خارجه فرانسه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۴
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۳ ۲۲ تير ۱۴۰۵
بوگندوی فرانسوی برو برا اربابت دم تکون بده
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۵ ۲۲ تير ۱۴۰۵
امدم یک حرفی بزن دیدم ماشاالله هموطنان باغیرت ودلاورم💪خودشون همه ی حرفارازدن. خوشحالم همچین هموطنایی دارم خداراشکر
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۲۲ تير ۱۴۰۵
شما خیلی بی خود میکنی مردک خرفت . شما هر وقت موشک و بمب اتم و جنگنده هاتونو کنار گذاشتید ماهم همینکار می‌کنیم
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۲۲ تير ۱۴۰۵
کچل خجالت نمی کشی داری پادوئی شارلاتانی مثل ترامپ و .. میکنی؟
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۲۲ تير ۱۴۰۵
تو دیگه خفه 🤫
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۵ ۲۲ تير ۱۴۰۵
نوشابه اش زرد باشه یا مشکی؟؟
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۲۲ تير ۱۴۰۵
برو دنبال توپ بازیت بابا کوچولو

دو روز دیگه تحریمت کردیم اون موقع غلط اضافه امروزتو یادت بیار
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بختیاری
۱۵:۲۶ ۲۲ تير ۱۴۰۵
فرانسه خفه شو
۰
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۴ ۲۲ تير ۱۴۰۵
کچل اپستینی برو به جهنم
۰
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
وحید
۱۵:۲۱ ۲۲ تير ۱۴۰۵
بشین تا توفیقت بشه حتما
شما تاوان ظلم هایی که به مردم جهان کردید باید بدهید
و وقت انتقام نزدیکه
شما از قدرت ایران ترسیدید
۰
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۲۲ تير ۱۴۰۵
اتفاقا زمان مناسبی برای آخرین کشورهائی است که سالها ایران را تحریم کرده اند عبور و مرور برای این کشورها در تنگه هرمز محدود یا با پرداخت عوارض سنگین روبرو شود
۰
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۰ ۲۲ تير ۱۴۰۵
حرومزاده فرانسوی
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۳ ۲۲ تير ۱۴۰۵
چیز زیادی میخوره
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۵:۰۱ ۲۲ تير ۱۴۰۵
یکی نیست بگه فرانسه چی برنامه آزمایش بمب هسته‌ای و آلودگی آن در اقیانوس چرا به جامعه جهانی اعتراض کردند شکایتی نکردن
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۲۲ تير ۱۴۰۵
فرمايش ديگر ي نداريد !!!
۰
۱۱
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۱۲
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