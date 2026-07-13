باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم‌های «جانشین» به تهیه‌کنندگی روح الله سهرابی و کارگردانی مهدی شامحمدی، «حاشیه» به تهیه‌کنندگی یوسف منصوری و کارگردانی محمد علیزاده فرد، «زنده شور» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی کاظم دانشی، «غوطه ور» به تهیه‌کنندگی سعید پروینی و کارگردانی محمدجواد حکمی و انیمیشن «نگهبانان خورشید» به تهیه‌کنندگی مهدی جعفری و کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی گرگری موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی را کسب کردند.

«زنده‌شور» اثری در ژانر اجتماعی جنایی است که با تمرکز بر موضوع مجازات و سرنوشت محکومان به اعدام می‌پردازد.

بهرام افشاری، سارا بهرامی، حامد بهداد، امیر جعفری، شبنم مقدمی، صدف اسپهبدی، محمد ولی‌زادگان، رویا جاویدنیا، علیرضا محمدی‌آرا، عرفان ناصری، فرید سجادی‌حسینی، بهرام ابراهیمی، حسین پورکریمی، مارال فرجاد، محمد عسگری و تورج الوند فهرست پربازیگر این فیلم دانشی را تشکیل می‌دهند.

فیلم سینمایی «حاشیه» نخستین تجربه بلند محمد علیزاده‌فرد در مقام کارگردان است که با تهیه‌کنندگی یوسف منصوری و در قالب یک اثر معمایی–پلیسی ساخته شده است.

در این فیلم، بازیگرانی، چون هادی کاظمی، مهران احمدی، سجاد بابایی، ونوس کانلی، میترا رفیع، جواد قامتی، محمود نظرعلیان، محمد موحدنیا، حسین شهبازی و آندیا عبدالرضایی حضور دارند و هر یک نقش‌هایی متفاوت و تازه را تجربه کرده‌اند.