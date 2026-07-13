دبیر کمیته زیرساخت ستاد اربعین شهرداری تهران از آغاز فرایند ساخت و تجهیز سرویس‌های بهداشتی و حمام در مرز مهران برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی (ع) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران، سید محمد ناظم رضوی با اشاره به اقدامات این شرکت در آستانه اربعین حسینی (ع) در مرز مهران، اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از زائران عتبات عالیات و زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از مرز مهران تردد می‌کنند، تکمیل و تجهیز زیرساخت‌های مورد نیاز زائران و رفع نواقص بخش‌های خدماتی از جمله مأموریت‌هایی است که کمیته زیرساخت ستاد اربعین به‌صورت جدی آن را دنبال  می‌کند.

وی افزود: با اعزام تیم‌های فنی و تخصصی و بهره‌گیری از نیرو‌های بومی منطقه، ارزیابی وضعیت موجود و پیش‌بینی نیاز‌های اربعین در مرز مهران انجام شد و پس از اولویت‌بندی نیازها، عملیات فنی و اجرایی برای رفع موارد دارای اولویت آغاز شده است.

دبیر کمیته زیرساخت ستاد اربعین شهرداری تهران ادامه داد: با توجه به پیش‌بینی سازمان هواشناسی درباره افزایش دمای هوا، ساخت سرویس‌های بهداشتی و حمام به‌عنوان نخستین اولویت در مرز مهران در دستور کار قرار گرفت.

ناظم رضوی تصریح کرد: احداث ۳۰ چشمه سرویس بهداشتی و حمام در میدان اربعین مرز مهران، به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی تجمع زائران در مسیر زیارت، آغاز شده است و عملیات تکمیل آن در روز‌های آینده به پایان خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: با هدف کمک به دستگاه‌های خدمات‌رسان، تعمیر تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و همچنین رفع نواقص تأسیسات آب، برق و سایر نیاز‌های پایگاه مرکزی هلال احمر در مرز مهران از سوی این شرکت انجام شده است تا نیرو‌های امدادی و خدماتی بتوانند با کمترین مشکل به زائران خدمات ارائه کنند.

برچسب ها: مرز مهران ، اربعین
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