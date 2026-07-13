ایران: کریدور امن هرمز به آیمو اعلام شد/ آمریکا ناقض تفاهم خاتمه جنگ است

باشگاه خبرنگاران جوان - سفارت کشورمان روز دوشنبه با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اجرای یادداشت تفاهم، بهطور رسمی یک کریدور موقت دریایی امن و ایمن، عاری از موانع فنی و نظامی، ایجاد کرده و مراتب را از طریق اطلاعیه S۱۴/۲۰۲۶ به سازمان بینالمللی دریانوردی اطلاع داده است.
نمایندگی کشورمان افزود: در همین حال، ایالات متحده که از روز نخست جز نقض یادداشت تفاهم اقدامی نکرده، کشتیها را به سمت یک مسیر موازی خطرناک در جنوب سوق میدهد. این مسیر نهتنها از نظر حقوقی محل تردید است، بلکه ناامن، غیرقابل اتکا و مستعد بروز حادثه است.
سفارت جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: افزون بر این تهدید، تجاوز نظامی آمریکا از جمله حمله به زیرساختهای بندری و برجهای مراقبت دریایی ایران، تنگه هرمز را به منطقهای پرتنش و پرخطر برای تردد دریایی تبدیل کرده است.
در ادامه این پیام آمده است: کسانی که زمینهساز این وضعیت مخاطرهآمیز شدهاند، اگر واقعاً خواهان عبور ایمن از تنگه هرمز هستند، باید در مواضع خود بازنگری کنند. امنیت مسیری دوطرفه است.