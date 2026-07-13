رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش ادعای نگرانی‌های ایجاد شده بدنبال برگزاری امتحانات نهایی در مناطق جنوبی کشور و همچنین احتمال تقلب و لو رفتن سوالات امتحانی را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی ادعای سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس مبنی بر نگرانی‌های ایجاد شده بدنبال برگزاری امتحانات نهایی در مناطق جنوبی کشور که به استرس، ترک آزمون، ارائه برگه‌های سفید و احتمال تقلب و لو رفتن سوالات انجامیده، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، ضمن تکذیب این ادعا‌ها گفت: بررسی‌های لازم انجام شده است و هیچ مشکلی در برگزاری فرآیند آزمون‌ها وجود ندارد لذا این موضوعات صحت ندارد.

وی افزود: برخی افراد قصد داشتند هوش مصنوعی را وارد جلسات امتحانی کنند که این امکان برای آنها مهیا نشد.

فولادوند ادامه داد: استرس دانش‌آموزان در مناطق جنگی طبیعی است، اما اینکه برگه‌ها سفید تحویل داده شده را کسی نمی‌تواند با قطعیت ادعا کند چرا که فعلا فقط خود دانش آموزان از محتوای برگه‌ها اطلاع دارند چرا که برگه‌ها اسکن و بایگانی شده و کسی حق ورود به آن حوزه را ندارد، صرفاً کسانی می‌توانند که پسورد گرفته و مصحح باشد لذا اگر افرادی معتقدند برگه سفید تحویل داده شده، مصحح بودند حال آنکه هنوز تصحیح شروع نشده است.

وی تاکید کرد: شاید بعضی از دانش آموزان بدلیل مطالعه کمتر، مطالب کمتری نوشته باشند که چیز جدیدی هم نیست.

به گفته وی، امسال کمترین میزان غیبت‌ها را نسبت به سال گذشته در بین دانش آموزان شاهدیم البته احتمال غیبت در میان متقاضیان ترمیم نمره ممکن است بیشتر باشد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: آموزش و پرورش ، امتحانات نهایی
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