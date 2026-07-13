باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده ماندگاری توده هوای گرم و استقرار جوی غالبا پایدار تا فردا در منطقه است. بر این اساس آسمانی صاف تا نیمه ابری و مه آلود، وزش باد (پاره‌ای نواحی موقتی شدید) و در طول روز افزایش نسبی دما پیش بینی می‌شود.

طی این مدت گاهی با شگل گیری ناپایداری‌های محلی و همرفتی، افزایش ابر، وزش باد (پاره‌ای نواحی موقتی شدید)، افزایش ابر و رگبار و رعد و برق پراکنده (به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها) دور از انتظار نیست.

طی چهارشنبه ۲۴ و پنجشنبه ۲۵ تیر ماه، اما با شکل گیری جریانات کم و بیش ناپایدار در منطقه، در بعضی نقاط رگبار و رعد و برق (به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها، موقتی شدید) و کاهش نسبی دما پیش بینی می‌شود.

مجددا از جمعه ۲۶ تیر ماه استقرار جوی پایدار و افزایش نسبی دما در استان گیلان مورد انتظار است. بر این اساس، شرایط دریای خزر برای شنا هم از عصر چهارشنبه تا صبح جمعه غالبا نامناسب پیش بینی شده است.

سطح هشدار دمای احساسی برای فردا

روند گرمایشی و دما‌های بالا طی این روز‌ها تداوم دارد و به ویژه فردا (سه‌شنبه ۲۳ تیر) دمای احساسی بر اساس شاخص استاندارد جهانی HI در بعضی نقاط استان و در بعضی ساعات، به طور متناوب در وضعیت هشدار سطح دوم (هشدار حاد) و در برخی بازه‌های زمانی حتی سطح سوم (خطرناک) پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در این بازه زمانی، دمای احساسی در بعضی مناطق گیلان و در برخی ساعات، ۴ تا ۸ درجه سلسیوس بیش از دمای ثبت شده هوا احساس خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود دمای احساسی به ویژه در روز سه‌شنبه در بعضی نقاط جلگه‌ای استان به بالای ۴۰ درجه سلسیوس برسد