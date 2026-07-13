بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک دخل و تصرفی در تعیین نوع کالا، شرکت و کشور تولیدکننده و شرکت واردکننده کالا ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار مطالبی در فضای رسانه‌ای کشور مبنی بر اینکه «مدیریت جریان واردات کالا به کشور در اختیار بانک مرکزی می‌باشد و این بانک می‌بایست تصمیم بگیرد که چه کالایی وارد کند؟ و از کدام شرکت و کدام کشور؟» مطالب زیر برای تنویر افکار عمومی اعلام می‌شود:

در جریان واردات کالا به کشور، بانک مرکزی صرفا تخصیص دهنده ارز است و کوچکترین نقش و دخل و تصرفی در تعیین نوع کالا، شرکت و کشور تولیدکننده و شرکت واردکننده آن ندارد. در این فرآیند ابتدا شرکت‌های واردکننده در سامانه جامع تجارت اقدام به ثبت سفارش کرده، سپس ثبت سفارش‌های موجود توسط وزارتخانه مربوطه اولویت بندی شده و جهت تخصیص ارز به بانک مرکزی ارسال می‌شود.

این بانک در یک فرآیند کاملا سیستمی و بدون دخالت عامل انسانی، ثبت سفارش‌های معرفی شده را بدون توجه به نوع کالا و شرکت تولیدکننده، عینا و دقیقا بر اساس اولویت‌های اعلامی تخصیص ارز کرده و متعاقب آن، بازرگان ارز تخصیصی را خریداری، به حساب ذینفع حواله کرده، کالا را وارد کشور می‌کند و تحت مدیریت وزارتخانه متولی در شبکه توزیع عرضه می‌کند.

برچسب ها: بانک مرکزی ، واردات
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۶ ۲۲ تير ۱۴۰۵
انشالله که راست بگید
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۴ ۲۲ تير ۱۴۰۵
بانک ملی 2ماه است که سود ( سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت ) مردم را نداده است و هیچکس هم در شعب بانک ملی پاسخگوی مردم نیست . بخدا امورات زندگی مان از همین سودناچیزی که می گرفتیم می گذرد . شما را بخدا کار بکنید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۴ ۲۲ تير ۱۴۰۵
بانک ملی 2ماه است که سود ( سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت ) مردم را نداده است و هیچکس هم در شعب بانک ملی پاسخگوی مردم نیست . بخدا امورات زندگی مان از همین سودناچیزی که می گرفتیم می گذرد . شما را بخدا کار بکنید
۰
۰
پاسخ دادن
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