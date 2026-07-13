برنامه تلویزیونی «سلام آقا» با محوریت روایت زائر اولی‌های کربلا، روی آنتن شبکه دو رفته است؛ برنامه‌ای که به جای پرداختن به قالب‌های مرسوم مذهبی، قصه انسان‌هایی را روایت می‌کند که سال‌ها آرزوی زیارت حرم سیدالشهدا (ع) را در دل داشته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه تلویزیونی «سلام آقا» با محوریت روایت زائر اولی‌های کربلا، روی آنتن شبکه دو رفته است؛ برنامه‌ای که به جای پرداختن به قالب‌های مرسوم مذهبی، قصه انسان‌هایی را روایت می‌کند که سال‌ها آرزوی زیارت حرم سیدالشهدا(ع) را در دل داشته‌اند. مجید ظریف، تهیه‌کننده این برنامه، در گفت‌وگو با خبرنگار ما از ایده شکل‌گیری، روند انتخاب سوژه‌ها و اهداف این برنامه می‌گوید.

 ظریف درباره ایده اولیه تولید «سلام آقا» اظهار کرد: از ابتدا یک مأموریت برای خودمان تعریف کرده بودیم؛ اینکه قصه افرادی را که حسرت زیارت کربلا را در دل دارند با مردم به اشتراک بگذاریم. تمرکز ما روی زائر اولی‌های کربلا بود؛ کسانی که هر کدام داستان متفاوت و شنیدنی داشتند.

وی ادامه داد: این قصه‌ها محدود به یک قشر خاص نبود. از خانواده‌های شهدا و جانبازان گرفته تا افراد کم‌بضاعت، هنرمندان، ورزشکاران و حتی اتباع غیرایرانی، هر کسی که داستان ویژه‌ای درباره اشتیاق زیارت امام حسین(ع) داشت، می‌توانست سوژه برنامه باشد.

از یک هندی غیرمسلمان تا خانواده شهدا

به گفته تهیه‌کننده «سلام آقا»، تنوع سوژه‌ها یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های برنامه است. یکی از قسمت‌های ابتدایی برنامه درباره یک شهروند هندی است که حتی مسلمان هم نبود اما سال‌ها حسرت زیارت کربلا را داشت. همین تفاوت روایت‌ها باعث شد برنامه رنگ و بوی تازه‌ای پیدا کند.

ظریف درباره نام و هویت برنامه نیز توضیح می‌دهد: در جریان پژوهش‌ها، به این نکته رسیدیم که رهبر شهید انقلاب در سال‌های پایانی عمرشان بارها از حسرت زیارت کربلا سخن گفته بودند. ایشان از ۱۸ سالگی دیگر توفیق تشرف به کربلا را پیدا نکرده بودند. همین موضوع برای ما الهام‌بخش شد تا میان حسرت زیارت ایشان و حسرت زائر اولی‌ها پیوندی معنایی ایجاد کنیم و حاصل آن برنامه «سلام آقا» شد.

یک ماه پژوهش برای یافتن ۳۰ روایت

تهیه‌کننده این برنامه درباره روند انتخاب مهمانان گفت: پیش از آغاز تولید، حدود یک ماه به صورت مداوم پژوهش انجام دادیم. نزدیک به ۱۷۰ سوژه اولیه از گروه‌های مختلف شناسایی شدند؛ از شاعران، نویسندگان و هنرمندان گرفته تا خانواده شهدا، جانبازان و افراد عادی جامعه.

وی افزود: در نهایت از میان این افراد، ۳۰ سوژه برای ۳۰ قسمت برنامه انتخاب شدند. معیار اصلی ما جذابیت روایت بود. ممکن بود فردی سال‌ها آرزوی زیارت داشته باشد، اما اگر قصه او برای مخاطب کشش لازم را نداشت، ناچار بودیم آن را کنار بگذاریم.

ظریف با بیان اینکه مهم‌ترین تفاوت «سلام آقا» با بسیاری از برنامه‌های مذهبی، تکیه بر روایت است، عنوان کرد: ما تلاش نکردیم صرفاً درباره زیارت صحبت کنیم؛ بلکه می‌خواستیم داستان آدم‌ها را تعریف کنیم. در مرحله پژوهش، بعضی سوژه‌ها را حذف کردیم، نه به خاطر شخصیت افراد، بلکه چون روایتشان برای مخاطب ظرفیت دراماتیک کافی نداشت. هدف این بود که هر قسمت بتواند مخاطب را با خود همراه کند.

وی درباره آینده این برنامه نیز تصریح کرد: برنامه بر پایه روایت زائر اولی‌ها شکل گرفته و امیدواریم با عنایت امام حسین(ع) بتوانیم در فصل‌های بعدی نیز این مسیر را ادامه دهیم. همچنین در ایام محرم و مناسبت‌های مرتبط با کربلا، روایت‌های تازه‌ای از عاشقان اهل‌بیت(ع) را به مخاطبان ارائه خواهیم کرد.

پویش «زیارت به نیابت»؛ مشارکت ۴۰۰ هزار نفری مخاطبان

همزمان با پخش «سلام آقا»، پویشی با عنوان «زیارت به نیابت» نیز راه‌اندازی شده است.

ظریف در این باره توضیح داد: مخاطبان با ارسال عدد ۱ به سرشماره 3000۱۱۵۲ می‌توانند در این پویش شرکت کنند. هدف این است که هر فردی که قصد زیارت امام حسین(ع) را، چه در اربعین و چه در سایر ایام سال، دارد، زیارت خود را به نیابت از رهبر شهید انجام دهد.

او از استقبال گسترده مردم خبر داد و گفت: از زمان آغاز این پویش تاکنون حدود ۴۰۰ هزار نفر در آن شرکت کرده‌اند. امیدواریم این عدد به چند میلیون نفر برسد و میلیون‌ها زیارت به نیابت ثبت شود. همچنین برای تشویق مشارکت، هزینه سفر کربلا برای ۸ هزار نفر از میان شرکت‌کنندگان تأمین خواهد شد.

برچسب ها: برنامه تلویزیونی ، امام شهید
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