برخی منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجارهایی در حوالی بندرعباس و قشم خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ظهر دوشنبه، برخی منابع خبری و ساکنان محلی از شنیده شدن صدای انفجارهایی در حوالی شهر بندرعباس و جزیره خبر دادند.
صدای انفجارهای گزارش شده در مسافتی دور از شهر قرار دارد و به نظر میرسد مربوط به ساحل غربی شهر بندرعباس باشد.
همچنین احتمال وقوع درگیریهای در پهنه آبی خلیج فارس و تنگه هرمز نیز وجود دارد.
استانداری هرمزگان نیز در واکنش به این انفجارها اعلام کرده است در حملات جدید آمریکا به شهر بندرعباس و قشم مصدومی غیر نظامی یا خسارت به زیر ساختهای مسکونی و تجاری گزارش نشده است.
طی چند شب گذشته، نیروهای تروریست آمریکایی حملاتی را به خط ساحلی جنوب کشور انجام دادند که موجب شهید شدن تعدادی از صیادان و مدافعان وطن و همچنین خسارتهای گسترده به صیادان در بندرعباس و سیریک شد.
منبع: مهر