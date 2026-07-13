برخی منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجارهایی در حوالی بندرعباس و قشم خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  ظهر دوشنبه، برخی منابع خبری و ساکنان محلی از شنیده شدن صدای انفجارهایی در حوالی شهر بندرعباس و جزیره خبر دادند.

صدای انفجارهای گزارش شده در مسافتی دور از شهر قرار دارد و به نظر می‌رسد مربوط به ساحل غربی شهر بندرعباس باشد.

همچنین احتمال وقوع درگیری‌های در پهنه آبی خلیج فارس و تنگه هرمز نیز وجود دارد.

استانداری هرمزگان نیز در واکنش به این انفجارها اعلام کرده است در حملات جدید آمریکا به شهر بندرعباس و قشم مصدومی غیر نظامی یا خسارت به زیر ساخت‌های مسکونی و تجاری گزارش نشده است.

طی چند شب گذشته، نیروهای تروریست آمریکایی حملاتی را به خط ساحلی جنوب کشور انجام دادند که موجب شهید شدن تعدادی از صیادان و مدافعان وطن و همچنین خسارت‌های گسترده به صیادان در بندرعباس و سیریک شد.

منبع: مهر

برچسب ها: صدای انفجار ، حمله دشمن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۲۲ تير ۱۴۰۵
لعنت و عذاب خدا بر نتانیاهو و ترامپ و همراهانشان باد.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۲۲ تير ۱۴۰۵
آمریکا را بزنید.
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۳ ۲۲ تير ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا
۳
۳
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