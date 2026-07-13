نوسازی تجهیزات و تقویت سرمایه انسانی در اولویت بخش معادن است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر جایگاه راهبردی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در توسعه بخش معدن؛ از حمایت کامل این وزارتخانه برای تقویت زیرساخت‌ها و تامین منابع مالی مورد نیاز برای طرح‌های توسعه‌ای این سازمان خبر داد.

 
 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با مدیران و معاونان معدنی و صنایع معدنی کشور که در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و با حضور رئیس و مدیران ارشد این سازمان برگزار شد، بر تسریع همکاری‌های بین‌دستگاهی، توسعه زیرساخت‌های اکتشافی، نوسازی تجهیزات و تقویت سرمایه انسانی تأکید کرد و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور را یکی از ارکان تعیین‌کننده توسعه اقتصادی کشور دانست.

وی با تأکید بر جایگاه راهبردی این سازمان در توسعه بخش معدن، اظهار کرد: اعتقاد من و دولت چهاردهم این است که سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی یکی از سازمان‌های تعیین‌کننده کشور است و معتقدم این سازمان باید از این وضعیت نهایت استفاده را ببرد.

وزیر صمت همچنین با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت نیروی انسانی متخصص در حوزه علوم‌زمین و معدن، بر ضرورت تربیت نیرو‌های متخصص متناسب با نیاز کشور تأکید کرد و گفت: قبلاً تعداد زیادی فارغ‌التحصیل معدن در صف انتظار اشتغال داشتیم، اما امروز شرایط تغییر کرده است.

وی بر حل این مشکل تاکید کرد و گفت: علوم‌زمین رشته‌ای ارزشمند و مرتبط با اقتصاد کشور است و اگر به آن توجه نشود، نقش این بخش در اقتصاد نیز کمرنگ‌تر خواهد شد. 

اتابک در ادامه، با اشاره به ضرورت همکاری با سازمان انرژی اتمی در خصوص تکمیل اطلاعات موجود در پایگاه جامع داده‌های علوم‌زمین، گفت: هرچه سریع‌تر توافق با سازمان انرژی اتمی انجام و اطلاعات مورد نیاز از این سازمان تحویل گرفته شود، ما نیز در وزارت صمت اقدامات لازم را در جهت تأمین نیاز‌های این سازمان به سرعت انجام خواهیم داد تا بتوانیم برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشیم.

وی همچنین درباره همکاری با وزارت نفت نیز تأکید کرد: طی صحبت‌هایی که با وزیر نفت داشته‌ام، ایشان در خصوص تحویل اطلاعات اکتشافی و معدنی کشور که در اختیار این وزارتخانه است، همکاری خواهند داشت؛ اما پیش از همه این موارد، امنیت اطلاعاتی که دریافت خواهیم کرد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی همچنین درباره همکاری با وزارت ارتباطات گفت: وزیر ارتباطات آمادگی کامل برای همکاری با سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و وزارت صمت، در خصوص ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در زمینه اکتشافات معدنی و تولید اطلاعات پایه را دارد و این موضوع باید پیگیری شود.

وزیر صمت همچنین از حمایت وزارت صمت برای تقویت زیرساخت‌های این سازمان و تامین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه سازمان خبر داد و افزود: حاضرم، با فروش املاک مازاد وزارتخانه منابع مالی مورد نیاز سازمان را تامین کنم، زیرا کار این سازمان، تولید دارایی برای کشور است.

وی در ادامه، در خصوص انجام پرواز‌های ژئوفیزیک هوایی و نیاز‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این سازمان در تهیه و تولید اطلاعات عمیق اکتشافی، گفت: تجهیزات مورد نیاز را خریداری کنید و بدانید وزارت صمت برای کمک به تأمین آن به میدان خواهد آمد.

وزیر صمت در پایان، با اشاره به جایگاه مدیران و متخصصان این مجموعه، از آنان خواست تنها به حفظ وضع موجود اکتفا نکنند و با نگاهی تحول‌گرا، در مسیر ارتقای جایگاه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور گام بردارند.

در این نشست، مهندس وجیه‌الله جعفری، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دکتر سمیع‌نژاد، رئیس هیأت عامل و مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، دکتر بستامی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، دکتر سعدمحمدی مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)، مهندس کشاورزپور، مدیر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مدیران حوزه معدن و اکتشاف حضور داشتند.

برچسب ها: وزیر صمت ، معدن
خبرهای مرتبط
آمادگی واگذاری ۲معدن طلا با سرمایه‌گذاران خارجی/ ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در کشور
۲ معدن طلا به مزایده می‌رود
معاون وزیر صمت: ۲ معدن طلا مزایده می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ماندگاری هوای گرم تا پایان هفته در بسیاری از مناطق کشور
تاکید بر توسعه و تحکیم روابط راهبردی ایران و چین
افزایش پروازها ایران و تاجیکستان در دستور کار قرار گرفت
افزایش ظرفیت پروازی هما به مقصد نجف/ عرضه بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ صندلی برای تسهیل سفر زائران حسینی
۶۶ درصد مطالبات چایکاران واریز شد
دولت باید از قیمت‌گذاری و مداخلات غیرضروری فاصله بگیرد
واگذاری زمین در شهر‌های کوچک و روستا‌ها با جدیت دنبال می‌شود
بازار خودرو در انتظار سیگنال‌های جدید/ پیش فروش ایران‌خودرو قیمت‌ها را می‌شکند؟
بازار سرمایه پس از رشد اخیر نیاز به استراحت داشت/ ریسک‌ها عامل فشار بر معاملات شدند
در توزیع خاموشی‌ها عدالت به طور کامل رعایت می‌شود/ در خصوص برنامه خاموشی‌ها برای هفته آینده تصمیم‌گیری خواهد شد
آخرین اخبار
در توزیع خاموشی‌ها عدالت به طور کامل رعایت می‌شود/ در خصوص برنامه خاموشی‌ها برای هفته آینده تصمیم‌گیری خواهد شد
بازار خودرو در انتظار سیگنال‌های جدید/ پیش فروش ایران‌خودرو قیمت‌ها را می‌شکند؟
بازار سرمایه پس از رشد اخیر نیاز به استراحت داشت/ ریسک‌ها عامل فشار بر معاملات شدند
واگذاری زمین در شهر‌های کوچک و روستا‌ها با جدیت دنبال می‌شود
دولت باید از قیمت‌گذاری و مداخلات غیرضروری فاصله بگیرد
تاکید بر توسعه و تحکیم روابط راهبردی ایران و چین
افزایش پروازها ایران و تاجیکستان در دستور کار قرار گرفت
افزایش ظرفیت پروازی هما به مقصد نجف/ عرضه بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ صندلی برای تسهیل سفر زائران حسینی
ماندگاری هوای گرم تا پایان هفته در بسیاری از مناطق کشور
۶۶ درصد مطالبات چایکاران واریز شد
ترافیک سنگین در آزادراه تهران–کرج–قزوین
تسهیلات جدید گمرک برای ترخیص کالا
آخرین وضعیت اختلال ۴ بانک
تولید یک هزار دستگاه مجموعه الکترونیکی خود روز
مرحله چهارم ثبت‌نام مسکن استیجاری زوج‌های جوان
اتصال شبکه برق ایران و روسیه از مهم‌ترین محور‌های همکاری دو کشور است
دستور مدنی‌زاده به صندوق حوداث طبیعی/ جبران خسارت خانه‌های آسیب‌دیده از جنگ در اولویت باشد
صندوق‌های ارزی؛ مسیر تازه حفظ ارزش پول و تامین مالی ارزی
هر هفته ثبت‌نام طرح آشیان در سه استان انجام خواهد شد + فیلم
اولین نشست همکاری های اقتصادی و مدیران ایتک برگزار می شود
جبران خسارت‌های ناشی از جنگ می‌بایست در اولویت صندوق بیمه حوادث ساختمان قرار گیرد
رفع تداخل حریم شهرهای اطراف تهران با تقسیمات کشوری/ گامی در راستای تمرکززدایی و ساماندهی مجموعه شهری
برق ادارات پرمصرف این هفته قطع می‌شود
۴ هفته حساس پیش‌رو صنعت برق است
دستور رئیس‌جمهور برای رسیدگی به مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی تامین‌کنندگان کالاهای اساسی
اصناف در انتظار بسته احیای کسب‌وکارها
نوسازی تجهیزات و تقویت سرمایه انسانی در اولویت بخش معادن است
اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص حواشی اخیر در فضای مجازی
وزارت اقتصاد اسامی شرکت‌های دولتی متخلف در حوزه حسابرسی را منتشر کرد
نرخ بلیت اتوبوس مرز‌های‌عراق در اربعین افزایش می‌یابد/ راه اندازی اتوبوس‌های مستقیم به کربلا