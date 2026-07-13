نوسازی تجهیزات و تقویت سرمایه انسانی در اولویت بخش معادن است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با مدیران و معاونان معدنی و صنایع معدنی کشور که در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و با حضور رئیس و مدیران ارشد این سازمان برگزار شد، بر تسریع همکاری‌های بین‌دستگاهی، توسعه زیرساخت‌های اکتشافی، نوسازی تجهیزات و تقویت سرمایه انسانی تأکید کرد و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور را یکی از ارکان تعیین‌کننده توسعه اقتصادی کشور دانست.

وی با تأکید بر جایگاه راهبردی این سازمان در توسعه بخش معدن، اظهار کرد: اعتقاد من و دولت چهاردهم این است که سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی یکی از سازمان‌های تعیین‌کننده کشور است و معتقدم این سازمان باید از این وضعیت نهایت استفاده را ببرد.

وزیر صمت همچنین با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت نیروی انسانی متخصص در حوزه علوم‌زمین و معدن، بر ضرورت تربیت نیرو‌های متخصص متناسب با نیاز کشور تأکید کرد و گفت: قبلاً تعداد زیادی فارغ‌التحصیل معدن در صف انتظار اشتغال داشتیم، اما امروز شرایط تغییر کرده است.

وی بر حل این مشکل تاکید کرد و گفت: علوم‌زمین رشته‌ای ارزشمند و مرتبط با اقتصاد کشور است و اگر به آن توجه نشود، نقش این بخش در اقتصاد نیز کمرنگ‌تر خواهد شد.

اتابک در ادامه، با اشاره به ضرورت همکاری با سازمان انرژی اتمی در خصوص تکمیل اطلاعات موجود در پایگاه جامع داده‌های علوم‌زمین، گفت: هرچه سریع‌تر توافق با سازمان انرژی اتمی انجام و اطلاعات مورد نیاز از این سازمان تحویل گرفته شود، ما نیز در وزارت صمت اقدامات لازم را در جهت تأمین نیاز‌های این سازمان به سرعت انجام خواهیم داد تا بتوانیم برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشیم.

وی همچنین درباره همکاری با وزارت نفت نیز تأکید کرد: طی صحبت‌هایی که با وزیر نفت داشته‌ام، ایشان در خصوص تحویل اطلاعات اکتشافی و معدنی کشور که در اختیار این وزارتخانه است، همکاری خواهند داشت؛ اما پیش از همه این موارد، امنیت اطلاعاتی که دریافت خواهیم کرد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی همچنین درباره همکاری با وزارت ارتباطات گفت: وزیر ارتباطات آمادگی کامل برای همکاری با سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و وزارت صمت، در خصوص ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در زمینه اکتشافات معدنی و تولید اطلاعات پایه را دارد و این موضوع باید پیگیری شود.

وزیر صمت همچنین از حمایت وزارت صمت برای تقویت زیرساخت‌های این سازمان و تامین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه سازمان خبر داد و افزود: حاضرم، با فروش املاک مازاد وزارتخانه منابع مالی مورد نیاز سازمان را تامین کنم، زیرا کار این سازمان، تولید دارایی برای کشور است.

وی در ادامه، در خصوص انجام پرواز‌های ژئوفیزیک هوایی و نیاز‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این سازمان در تهیه و تولید اطلاعات عمیق اکتشافی، گفت: تجهیزات مورد نیاز را خریداری کنید و بدانید وزارت صمت برای کمک به تأمین آن به میدان خواهد آمد.

وزیر صمت در پایان، با اشاره به جایگاه مدیران و متخصصان این مجموعه، از آنان خواست تنها به حفظ وضع موجود اکتفا نکنند و با نگاهی تحول‌گرا، در مسیر ارتقای جایگاه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور گام بردارند.

در این نشست، مهندس وجیه‌الله جعفری، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دکتر سمیع‌نژاد، رئیس هیأت عامل و مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، دکتر بستامی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، دکتر سعدمحمدی مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)، مهندس کشاورزپور، مدیر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مدیران حوزه معدن و اکتشاف حضور داشتند.