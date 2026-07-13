باشگاه خبرنگاران جوان - پخش مجموعه تلویزیونی «قاضی بیگی» تازه‌ترین تولید مرکز سیمرغ صداوسیما است که در ادامه تجربه موفق دو فصل گذشته مجموعه «آقای قاضی»، با رویکردی نو و بهره‌گیری از ظرفیت کارگردانان جوان، به روایت پرونده‌های قضایی و تبیین موضوعات حقوقی در قالبی نمایشی می‌پردازد. این مجموعه تلاش دارد با زبانی ساده و دراماتیک، مفاهیم حقوقی و قضایی را برای مخاطبان تلویزیون بازگو کند.

در فصل سوم، مهدی بهرام‌بیگی در نقش «آقای قاضی» حضور دارد و قرار است در روزهای پنج‌شنبه و جمعه، با روایت پرونده‌های مختلف، چوب قضاوت را در دست گرفته و مهمان خانه مخاطبان شبکه دو سیما باشد.

مرکز سیمرغ به‌عنوان یکی از مراکز تولید محتوای نمایشی سازمان صداوسیما، طی سال‌های اخیر با تمرکز بر تولید آثار مسئله‌محور و مخاطب‌پسند، مجموعه‌هایی با مضامین اجتماعی، خانوادگی و حقوقی را تولید کرده و «قاضی بیگی» نیز در همین چارچوب، تازه‌ترین اثر این مرکز برای آنتن تلویزیون محسوب می‌شود.

عوامل این مجموعه عبارت‌اند از: پدیدآورنده: سجاد مهرگان، تهیه‌کننده: میثم مهدوی، کارشناس قضایی: مهدی رنجگری، ناظر کیفی: محمود سالاری، مدیر فیلم‌برداری: سعید کشی‌پور، مدیر صدابرداری: فرشید کیوانمهر، مدیر انتخاب بازیگر: کیومرث مرادی، سرپرست گروه کارگردانی و برنامه‌ریزی: نرجس ابراهیمی، سرپرست نویسندگان: حسین برکتی، طراح گریم: امید گلزاده، طراح صحنه: محسن نصرالهی، طراح لباس: پریسا بختیاری، جانشین تهیه‌کننده و مدیر تولید: مهرداد بابایی، روان‌شناس: محمدحسن موحدی، تدوینگر: پدرام بهرامی، مدیر روابط عمومی و تبلیغات: فاطمه آذری، ارتباط با رسانه: فاطمه شوقی و عکاس: امیر عباسیان.