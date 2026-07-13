رئیس جمهور آذربایجان بر اهمیت روابط روسیه و کشورش چه در سطح دو جانبه و چه در چارچوب منطقه‌ای گسترده‌تر تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان اعلام کرده است که دوران چالش‌برانگیز روابط بین جمهوری آذربایجان و روسیه اکنون کاملاً به گذشته پیوسته است. او در مراسم افتتاحیه مجمع جهانی رسانه‌ها در شوشا، نسبت به وضعیت روابط دوجانبه ابراز خوش‌بینی کرد.

علی‌اف اظهار داشت: "لازم به ذکر است که مشکلات - آن دوران چالش‌برانگیز - پشت سر گذاشته شده‌اند. می‌توانم با اطمینان بگویم که روابط ما به حالت عادی کامل بازگشته است. " وی تأکید کرد که ارتباط بین دو ملت در سطوح مختلف، از جمله مقامات دولتی، روسای مشترک کمیسیون بین دولتی، وزارتخانه‌های امور خارجه و کارکنان ریاست جمهوری ادامه دارد.

رئیس جمهور آذربایجان تأکید کرد: "در این زمینه، من معتقدم که همه چیز به آرامی در حال پیشرفت است و ما از وضعیت فعلی امور راضی هستیم. "

او بر اهمیت روابط روسیه و جمهوری آذربایجان، چه در سطح دوجانبه و چه در چارچوب منطقه‌ای گسترده‌تر، تأکید کرد. علی‌اف افزود: «این روابط شامل حوزه‌های سنتی همکاری و همچنین حوزه‌های نوظهور می‌شود. حمل و نقل، تجارت و همکاری‌های بشردوستانه به ویژه در این زمینه حیاتی هستند.»

منبع: تاس

برچسب ها: الهام علی‌اف ، جمهوری آذربایجان
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