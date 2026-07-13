بررسی آخرین روند بازسازی انستیتو پاستور ایران

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱، مهدی قمی شهردار منطقه به همراه حسین پیراردی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه با حضور در انستیتو پاستور ایران از بخشهای مختلف این مجموعه در حال بازسازی بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند پیشرفت عملیات عمرانی و اقدامات انجامشده قرار گرفت.
در ادامه این بازدید، نشستی با حضور احسان مصطفوی، رئیس انستیتو پاستور ایران، برگزار شد و طرفین درباره روند اجرای پروژه، هماهنگیهای لازم، رفع موانع اجرایی و تسریع در تکمیل عملیات بازسازی به تبادل نظر پرداختند.
شهردار منطقه ۱۱ در این نشست با تأکید بر جایگاه ارزشمند انستیتو پاستور ایران به عنوان یکی از مهمترین مراکز علمی، پژوهشی و سلامت کشور، اظهار داشت: مدیریت شهری منطقه ۱۱ آمادگی دارد در چارچوب وظایف قانونی خود، همکاری و هماهنگیهای لازم را برای تسهیل روند اجرای پروژه و رفع موانع احتمالی به عمل آورد.
قمی افزود: تعامل و همافزایی میان مدیریت شهری و مراکز علمی و پژوهشی، نقش مؤثری در ارتقای زیرساختهای شهری و توسعه پایدار منطقه دارد و شهرداری منطقه ۱۱ از هرگونه همکاری در راستای پیشبرد این پروژه ملی حمایت خواهد کرد.
در پایان این نشست، بر استمرار همکاریهای مشترک میان شهرداری منطقه ۱۱ و انستیتو پاستور ایران به منظور تکمیل هرچه سریعتر عملیات بازسازی این مجموعه تأکید شد.