باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سومین شب مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حرم رضوی + فیلم

سومین شب بزرگداشت رهبر شهید انقلاب از سوی رهبر معظم انقلاب، در صحن پیامبر اعظم (ص) حرم مطهر رضوی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سومین شب مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

در مصلی امام خمینی تهران هم سه شنبه ۲۳ تیر مراسم بزرگداشتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای برگزار خواهد شد.

 

مطالب مرتبط
سومین شب مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حرم رضوی + فیلم
young journalists club

دارالذکر و ما ادراک + فیلم

سومین شب مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حرم رضوی + فیلم
young journalists club

نماز جماعت عزاداران در حرم مطهر رضوی پیش از استقبال از پیکر رهبر شهید انقلاب + فیلم

سومین شب مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حرم رضوی + فیلم
young journalists club

زیارت امین الله با نوای سیدمجید بنی فاطمه در حرم رضوی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
لیندسی گراهام مسئول ریخته شدن خون میلیون‌ها نفر است + فیلم
۷۲۳

لیندسی گراهام مسئول ریخته شدن خون میلیون‌ها نفر است + فیلم

۲۲ . تير . ۱۴۰۵
سهم ۴۱ درصدی عابران پیاده در تلفات رانندگی تهران + فیلم
۵۰۹

سهم ۴۱ درصدی عابران پیاده در تلفات رانندگی تهران + فیلم

۲۲ . تير . ۱۴۰۵
تداوم حضور ملت بصیر در صدو سی و چهارمین شب اجتماعات شبانه + فیلم
۴۴۸

تداوم حضور ملت بصیر در صدو سی و چهارمین شب اجتماعات شبانه + فیلم

۲۲ . تير . ۱۴۰۵
دو راهکار برای تقویت سیستم ایمنی بدن + فیلم
۴۲۵

دو راهکار برای تقویت سیستم ایمنی بدن + فیلم

۲۲ . تير . ۱۴۰۵
سرگردانی خودرو‌ها در سیل ویرانگر شمال‌شرق چین + فیلم
۳۲۷

سرگردانی خودرو‌ها در سیل ویرانگر شمال‌شرق چین + فیلم

۲۲ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha