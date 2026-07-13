معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی با اشاره به افزایش شدید دما در نقاط مختلف کشور و تاثیر آن بر رشد مصرف برق، گفت: چهار هفته آینده از حساس‌ترین مقاطع تامین برق کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود مرادی در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل نیروگاه شهید مفتح همدان با اشاره به تکمیل بیش از ۹۹.۶ درصد برنامه تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی کشور، افزود: برنامه‌ریزی برای عبور موفق از پیک مصرف برق از سال گذشته آغاز شد و در مجموع برای نیروگاه‌های حرارتی کشور، شامل بخش‌های دولتی و خصوصی بیش از ۱۰۲ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی پیش‌بینی شده بود که بخش عمده آن تا پیش از آغاز پیک مصرف به انجام رسید.

وی با اشاره به شرایط دشوار سال گذشته و همزمانی برنامه تعمیرات با تحولات و شرایط ویژه کشور افزود: در میانه اجرای برنامه‌ها، حدود ۵۰ درصد تعمیرات انجام شده بود که با وقوع شرایط خاص، روند فعالیت‌ها را تحت تأثیر قرار داد و نیازمند بازنگری در برنامه‌ریزی‌ها و افزایش هماهنگی میان نیروگاه‌های کشور شد.

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی ادامه داد: با تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق، بخشی از عقب‌ماندگی‌ها جبران شد و در ماه‌های فروردین و اردیبهشت حجم قابل توجهی از تعمیرات به پایان رسید، به گونه‌ای که اکنون بیش از ۹۹.۶ درصد برنامه تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی تکمیل شده و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از آخرین واحد‌های باقی‌مانده، این برنامه به طور کامل پایان یابد.

وی با اشاره به آسیب‌دیدگی برخی نیروگاه‌ها در جریان حملات اخیر، گفت: با وجود خسارت‌های وارد شده، کارکنان صنعت برق با تلاش مستمر مانع از بروز اختلال گسترده در تولید برق شدند و تعمیرات واحد‌های آسیب‌دیده نیز با سرعت در حال انجام است.

مرادی با تأکید بر اینکه روز‌های پیش‌رو از حساس‌ترین مقاطع تأمین برق کشور محسوب می‌شود، افزود:پیش‌بینی می‌شود اوج مصرف برق تا پایان تیرماه و نیمه نخست مرداد ادامه داشته باشد و همه واحد‌های نیروگاهی باید با حداکثر آمادگی در مدار تولید قرار داشته باشند.

وی همچنین بر ضرورت مدیریت مصرف از سوی مشترکان تأکید کرد و گفت: در صورت همراهی نکردن مردم در مدیریت مصرف، اعمال محدودیت و خاموشی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و اطلاع‌رسانی دقیق در این زمینه ضروری است.

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی با قدردانی از تلاش کارکنان نیروگاه‌های کشور اظهار کرد: در روز‌های دشوار گذشته، کارکنان صنعت برق با وجود همه تهدید‌ها و مشکلات، با احساس مسئولیت در محل کار حاضر شدند و اجازه ندادند روند تولید برق با اختلال مواجه شود که این موضوع نشان‌دهنده تعهد و روحیه بالای خدمت‌رسانی آنان است.

مرادی در بخش دیگری از سخنان خود، نیروگاه شهید مفتح همدان را یکی از نیروگاه‌های راهبردی کشور دانست و افزود: این نیروگاه با اجرای طرح استفاده از پساب به عنوان منبع تأمین آب، توانست برای نخستین بار در کشور یکی از مهم‌ترین چالش‌های خود را برطرف کند و امروز این اقدام به الگویی ارزشمند در صنعت برق تبدیل شده است.

وی با اشاره به شرایط تأمین سوخت نیروگاه‌ها در نیمه دوم سال گفت: با توجه به محدودیت‌های پیش‌رو، برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت جایگزین، ذخیره‌سازی مناسب و انجام به‌موقع تعمیرات واحد‌ها باید با جدیت دنبال شود تا در فصل سرد سال مشکلی در تولید برق ایجاد نشود.

براساس این گزارش، در این مراسم از خدمات عبدالمجید دیناروند، مدیرعامل پیشین نیروگاه شهید مفتح همدان قدردانی و حبیب شریفی به عنوان مدیرعامل جدید معرفی شد.

حبیب شریفی دانش آموخته مقطع کارشناسی برق و قدرت از دانشگاه تهران است و پیش از این در سمت مدیر نیروگاه بخار نیروگاه شهید رجایی قزوین فعالیت داشته و با تجربه‌ای غنی به عنوان مدیر عامل نیروگاه شهید مفتح منصوب شده است.

برچسب ها: صنعت برق ، تامین برق
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