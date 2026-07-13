معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به افزایش شدید دمای هوا در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته، از برخورد جدی با ادارات پرمصرف و دستگاه‌هایی که الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به افزایش شدید دمای هوا در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته، از برخورد جدی با ادارات پرمصرف و دستگاه‌هایی که الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند خبر داد و اعلام کرد: در صورت تداوم مصرف غیرمتعارف، قطع برق ادارات پرمصرف در این هفته به‌طور قطع اجرا خواهد شد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با هشدار نسبت به تشدید گرمای هوا در روزهای پیش‌رو گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته با افزایش محسوس دما در بسیاری از نقاط کشور مواجه خواهیم بود؛ موضوعی که به‌طور طبیعی موجب رشد قابل توجه مصرف برق، به‌ویژه در بخش وسایل سرمایشی، خواهد شد.

وی افزود: هر یک درجه افزایش دما در سطح کشور، حدود ۲ هزار مگاوات به بار شبکه برق اضافه می‌کند که این میزان، فشار بسیار سنگینی بر شبکه سراسری و واحدهای تولید برق وارد می‌سازد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود اوج تقاضای مصرف برق در پایان هفته به حدود ۷۵ هزار مگاوات برسد، تصریح کرد: این رقم در شرایطی ثبت می‌شود که به دنبال آسیب واردشده به نیروگاه‌های صنایع در جریان جنگ، بخشی از ظرفیت تولید این نیروگاه‌ها از مدار خارج شده و شبکه سراسری ناگزیر به تأمین بار این بخش نیز شده است.

وی ادامه داد: افزایش شدید دما، علاوه بر رشد مصرف، فشار مضاعفی بر تاسیسات شبکه، تجهیزات فنی و زیرساخت‌های صنعت برق وارد می‌کند و این احتمال وجود دارد که در برخی نقاط، بروز حوادث فنی و محدودیت‌های ناخواسته، روند تأمین برق پایدار را تحت تأثیر قرار دهد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تأکید بر لزوم مدیریت فوری مصرف در بخش اداری اظهار داشت: با ادارات پرمصرف و دستگاه‌هایی که دستورالعمل‌ها و الگوی ابلاغی مصرف برق را رعایت نکنند، برخورد جدی صورت خواهد گرفت و قطع برق این دسته از ادارات در هفته جاری حتما در دستور کار خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: برای حفظ امنیت و پایداری شبکه برق کشور، محدودیت‌هایی در بخش خانگی نیز اعمال خواهد شد که این محدودیت‌ها حداکثر تا دو ساعت، با برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی قبلی خواهد بود.

به گفته وی، در صورت تداوم شرایط دمایی موجود، این برنامه‌های محدودیتی ممکن است طی حدود ۵ تا ۷ هفته آینده ادامه داشته باشد، اما به محض کاهش دمای هوا و متعادل شدن شرایط مصرف، این محدودیت‌ها نیز برطرف خواهد شد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پایان با دعوت از همه مشترکان برای همراهی با صنعت برق گفت: صرفه‌جویی ۱۰ درصدی در مصرف برق از سوی مشترکان، می‌تواند نقش موثری در کاهش محدودیت‌ها و رفع فشار از شبکه ایفا کند و عبور موفق از روزهای گرم پیش‌رو، نیازمند مشارکت جدی کلیه مشترکان بویژه اصناف، ادارات و خانگی است.

برچسب ها: ادارات پرمصرف برق ، تولید برق
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۲۲ تير ۱۴۰۵
به مرکز آمار هم یه سری بزنید
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