باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی زارعی، ضمن اشاره به بسیج توان عملیاتی این اداره کل، اظهار کرد: با دستور مستقیم مدیرعامل راه‌آهن، ۷۰ درصد ظرفیت ناوگان مسافری راه آهن برای تسهیل تردد عزاداران به سوی پایتخت و قم تخصیص یافته است.

وی با اشاره به اهمیت حضور آحاد مردم در مراسم‌ تشییع رهبر شهید، تأکید کرد: ایستگاه‌های راه‌آهن جنوب‌شرق در این ایام، نقشی فراتر از یک مرکز جابه‌جایی داشته و به موکب‌هایی برای خدمت‌رسانی و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب تبدیل شده‌اند.

زارعی افزود: بر اساس برآوردها، علاوه بر جابه‌جایی ۵ هزار و ۸۲۸ نفر مسافر، ۶۰ دستگاه خودرو و ۷ دستگاه واگن توشه مسافر نیز جهت پشتیبانی از این ترددها به خدمت گرفته شده است.

مدیرکل راه آهن جنوبشرق با اشاره به آماده‌باش کامل واحدهای فنی و ایستگاهی، امنیت و آرامش سفر زائران را اولویت اصلی در مدیریت عملیات دانست.

منبع راه آهن جنوبشرق