مدیرکل راه‌آهن جنوب‌شرق با اشاره به اختصاص ۷۰ درصد از ظرفیت ناوگان این اداره‌کل به مأموریت‌ معنوی انتقال عزاداران قائد امت، از جابه‌جایی  قریب به ۶ هزار سوگوار به مقاصد تهران و قم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محمدمهدی زارعی، ضمن اشاره به بسیج توان عملیاتی این اداره کل، اظهار کرد: با دستور مستقیم مدیرعامل راه‌آهن، ۷۰ درصد ظرفیت ناوگان مسافری راه آهن برای تسهیل تردد عزاداران به سوی پایتخت و قم تخصیص یافته است. 

وی با اشاره به اهمیت حضور آحاد مردم در مراسم‌ تشییع رهبر شهید، تأکید کرد: ایستگاه‌های راه‌آهن جنوب‌شرق در این ایام، نقشی فراتر از یک مرکز جابه‌جایی داشته و به موکب‌هایی برای خدمت‌رسانی و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب تبدیل شده‌اند.

زارعی افزود: بر اساس برآوردها، علاوه بر جابه‌جایی ۵ هزار و ۸۲۸ نفر مسافر، ۶۰ دستگاه خودرو و ۷ دستگاه واگن توشه مسافر نیز جهت پشتیبانی از این ترددها به خدمت گرفته شده است. 

مدیرکل راه آهن جنوبشرق با اشاره به آماده‌باش کامل واحدهای فنی و ایستگاهی، امنیت و آرامش سفر زائران را اولویت اصلی در مدیریت عملیات دانست.

منبع راه آهن جنوبشرق

برچسب ها: راه آهن ، اعزام زائران
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