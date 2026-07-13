معاون وزیر راه و شهرسازی از تصویب طرحی برای رفع تداخل حریم شهرهای اطراف تهران با تقسیمات کشوری و حریم سایر شهرها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - غلامرضا کاظمیان با اشاره به چالش‌های دیرینه در خصوص هم‌پوشانی محدوده‌های شهری در مناطق کلان‌شهری، اظهار داشت: سال‌هاست که موضوع تداخل حریم شهرهای مجاور با یکدیگر و همچنین با تقسیمات کشوری نظیر بخش‌ها و شهرستان‌ها، به عنوان یکی از چالش‌های مدیریتی مطرح بوده است. با توجه به تعدد شهرها و نزدیکی آن‌ها به یکدیگر در مجموعه شهری تهران، این تداخل‌ها در حوزه‌های مدیریتی و اجرایی مشکلاتی ایجاد کرده بود.

وی در ادامه با بیان اینکه این تصمیم‌گیری بر اساس تکالیف قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری و با هدف اجرای سیاست‌های تمرکززدایی و ساماندهی مجموعه شهری تهران اتخاذ شده است، تأکید کرد: دستور کار جلسه اخیر صرفاً محدود به شهرهای اطراف تهران بوده و شرایط خاص خودِ شهر تهران در مراحل بعدی بررسی خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی هدف از این مصوبه را رفع تداخلات مدیریتی و قلمرویی دانست و تصریح کرد: شفاف‌سازی در نحوه ارائه خدمات توسط سازمان‌های متولی و همچنین تعیین تکلیف مراجعِ پاسخگو به شهروندان، از جمله اولویت‌های این مصوبه است تا بلاتکلیفی مردم در دریافت خدمات عمومی پایان یابد.

کاظمیان با اشاره به دو اصل کلیدی در تدوین این طرح افزود: رعایت سیاست‌های کلان تمرکززدایی، جلوگیری از بارگذاری‌های جمعیتی و فعالیتی جدید در منطقه تهران، و در نهایت رفع تداخلات ایجاد شده، محورهای اصلی این تصمیم‌گیری بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه این طرح با اعمال اصلاحات لازم در راستای ساماندهی دقیق‌تر، به تصویب نهایی رسید که امید می‌رود با اجرای آن، گره‌های اجرایی در مدیریت حریم شهرهای اطراف تهران باز شود.