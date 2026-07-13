وزیر امور خارجه کشورمان از آمادگی این وزارت‌خانه برای حمایت و پیگیری مسائل کنسولی و دیپلماتیک مرتبط با زائران ایرانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی امروز، دوشنبه ۲۲ تیر در دیدار رئیس سازمان حج و زیارت با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط برای تسهیل امور حجاج و زائرین، بر آمادگی وزارت امور خارجه برای حمایت و پیگیری مسائل کنسولی و دیپلماتیک مرتبط با زائران ایرانی تأکید کرد.

علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت با حضور در وزارت امور خارجه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد. در این دیدار، طرفین درباره آخرین روند برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های مرتبط با حوزه حج و زیارت و ارائه هرچه بهتر خدمات به زائران ایرانی گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

برچسب ها: عراقچی ، سازمان حج
خبرهای مرتبط
پیام تسلیت عراقچی در پی درگذشت امیر سابق قطر
تأکید عراقچی بر استمرار حمایت ایران از مردم و تمامیت ارضی لبنان
پیام مشترک تهران و اسلام‌آباد؛ خویشتنداری و گفت‌و‌گو راه ثبات منطقه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اجل معلق عمو لیندسی!/ رویای ویرانی‌ ایران به گور رفت
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۲ تیر
انهدام پایگاه موشک‌های زمین به زمین ارتش آمریکا در کویت به دست نیروی زمینی سپاه
سپاه: مخازن سوخت و زاغه مهمات پایگاه هوایی پرنس حسن در اردن به آتش کشیده شد
انهدام کامل مخازن سوخت، سامانه‌های پاتریوت و FPS پایگاه‌های آمریکایی در کویت
مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش آمریکا در بحرین درهم کوبیده شد
انهدام پهپاد «لوکاس» توسط نیروی پدافند هوایی ارتش در بندرعباس
دعوت برای حضور در آیین بزرگداشت قائد شهید امت
حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه
بقایی: ایران در مواجهه با نقض عهد طرف آمریکایی تعهدات خود را اجرایی نمی‌‎کند
آخرین اخبار
وزارت امور خارجه از مسائل کنسولی و دیپلماتیک زائران حمایت می‌کند
ایران: کریدور امن هرمز به آیمو اعلام شد/ آمریکا ناقض تفاهم خاتمه جنگ است
دعوت برای حضور در آیین بزرگداشت قائد شهید امت
رئیس‌جمهور: دانشگاه مسئولیت حل مسائل واقعی کشور را برعهده بگیرد
بقایی: ایران در مواجهه با نقض عهد طرف آمریکایی تعهدات خود را اجرایی نمی‌‎کند
لاریجانی: مدیریت تنگه هرمز همیشه با ایران خواهد بود + فیلم
حمله سپاه به تأسیسات و زیرساخت‌های ارتش آمریکا در عمان و بحرین
انهدام پهپاد «لوکاس» توسط نیروی پدافند هوایی ارتش در بندرعباس
انهدام پایگاه موشک‌های زمین به زمین ارتش آمریکا در کویت به دست نیروی زمینی سپاه
غریب آبادی: هیچ اقدامی علیه ایران نباید بدون پاسخ بماند
بیانیه وزارت خارجه در محکومیت حملات به ایران/ آمریکا همه اجزای توافق را نقض کرده است
شماتت کردن ایران به‌ خاطر دفاع از خود در برابر تجاوز، غیرمسئولانه و ناروا است
حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه
انهدام کامل مخازن سوخت، سامانه‌های پاتریوت و FPS پایگاه‌های آمریکایی در کویت
مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش آمریکا در بحرین درهم کوبیده شد
سپاه: مخازن سوخت و زاغه مهمات پایگاه هوایی پرنس حسن در اردن به آتش کشیده شد
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۲ تیر
اجل معلق عمو لیندسی!/ رویای ویرانی‌ ایران به گور رفت
لاریجانی: پایگاه‌های ناتو در صورت اقدام علیه ایران، هدف مشروع خواهند بود
سازمان انرژی اتمی ایران: ادعای حمله به نیروگاه بوشهر صحت ندارد
تصویب حمایت از کسب و کار‌های آسیب‌دیده از جنگ و برخی معافیت‌های گمرکی
تاکید رئیس جمهور بر تقویت تاب‌آوری ملی و مشارکت عمومی در تداوم اداره کشور
تأکید عراقچی بر استمرار حمایت ایران از مردم و تمامیت ارضی لبنان
پزشکیان در پیامی درگذشت امیر پیشین قطر را تسلیت گفت
نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس: تردد از تنگه هرمز امکان‌پذیر نیست
پیام تسلیت عراقچی در پی درگذشت امیر سابق قطر
پیام تبریک پزشکیان به تیم ملی المپیاد فیزیک