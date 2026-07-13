باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی امروز، دوشنبه ۲۲ تیر در دیدار رئیس سازمان حج و زیارت با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاههای ذیربط برای تسهیل امور حجاج و زائرین، بر آمادگی وزارت امور خارجه برای حمایت و پیگیری مسائل کنسولی و دیپلماتیک مرتبط با زائران ایرانی تأکید کرد.
علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت با حضور در وزارت امور خارجه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتوگو کرد. در این دیدار، طرفین درباره آخرین روند برنامهریزی و هماهنگیهای مرتبط با حوزه حج و زیارت و ارائه هرچه بهتر خدمات به زائران ایرانی گفتوگو و تبادل نظر کردند.