تمهیدات ترافیکی آئین پاسداشت آقای شهید ایران در مصلی بزرگ امام خمینی (ره)

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ضمن تسلیت و گرامیداشت مراسم قائد شهید امت حضرت آیت الله‌العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای از اجرای طرح و اعمال محدودیت‌های انتظامی-ترافیکی ویژه روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از هماهنگی پلیس با سایر مبادی ذیربط نسبت به تامین نظم و ایمنی برگزاری این مراسم خبر داد و اعلام کرد: بدین منظور محدودیت‌های تردد در سه مرحله به اجرا گذاشته میشود «مرحله اول» از سمت شرق خیابان قنبرزاده از سمت غرب خیابان پاکستان از سمت شمال بزرگراه شهید حکیم و از سمت جنوب خیابان شهید بهشتی می‌باشد.

وی در ادامه افزود: مرحله دوم محدودیت تردد در مسیر شرق خیابان سهروردی از جنوب خیابان شهید مطهری از سمت غرب بزرگراه مدرس و از شمال بزرگراه شهید سلیمانی می‌باشد همچنین مرحله سوم این محدودیت‌ها نیز از شرق خیابان شریعتی از جنوب خیابان شهید مطهری از سمت غرب خیابان ولیعصر (عج) و از شمال بزرگراه شهید سلیمانی اجرا می‌گردد.

سردار موسوی پور در ادامه محدودیت توقف را در خیابان قنبرزاده مسیر شمال به جنوب از خیابان بهشتی تا بزرگراه شهید سلیمانی، خیابان شهید بهشتی از تقاطع قنبرزاده تا خیابان پاکستان، خیابان پاکستان از خیابان شهید بهشتی تا بزرگراه مدرس و بزرگراه شهید سلیمانی از پل بزرگراه مدرس تا خیابان شهید قنبرزاده در مسیر غرب به شرق اعلام کرد.

موسوی پور محل‌های پیش بینی شده جهت پارک اتوبوس را نیز در بزرگراه شهید سلیمانی «ضلع جنوب» مسیر غرب به شرق از خیابان قنبرزاده تا پل سید خندان، بزرگراه شهید سلیمانی «ضلع شمالی» در مسیر شرق به غرب از پل سید خندان تا خیابان قنبرزاده، خیابان شهید بهشتی حدفاصل شریعتی تا قنبرزاده «در هردو مسیر» خط ویژه و عادی، طول خیابان شهید مفتح شمالی به جنوب حدفاصل خیابان شهید بهشتی و خیابان شهید مطهری، خیابان شهید علی اکبری از خیابان شهید مطهری تا خیابان شهید بهشتی و خیابان شریعتی «ضلع غربی» حدفاصل خیابان شهید مطهری تا خیابان شهید بهشتی اعلام کرد.

سردار موسوی پور به موتور سیکلت سواران توصیه کرد: استفاده از کلاه ایمنی برای سرنشین و ترک نشین موتورسیکلت ضروری است چرا که ضامن سلامتی رانندگان این وسیله نقلیه کم ایمن کلاه ایمنی، «کلاه زندگی» است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ به شهروندان تهرانی و مراجعه کنندگان در این مراسم توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو) استفاده نمایند.

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برچسب ها: پلیس راهور تهران بزرگ ، تمهیدات ترافیکی
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